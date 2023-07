Copa Libertadores: Atlético Nacional y Deportivo Pereira ya conocen su rival en octavos de final

El sorteo de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2023 se celebró este miércoles 5 de julio en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay.

Alejandro Domínguez felicitó a los equipos clasificados e hizo un llamado para eliminar el racismo de los estadios, al igual que la violencia. Invitó a Brasil, Colombia y Argentina en sus selecciones femeninas a darlo todo por traer la copa a Sudamérica en el mundial de Australia y Nueva Zelanda, como lo lograron Argentina en Qatar y Uruguay sub-20.

Atlético Nacional logró su paso tras disputar 6 partidos, ganar 3 empatar 1 y perder 2. Hizo 10 puntos y perdió el liderato del grupo con Olimpia.

El rival del verde paisa será Racing de Argentina integrarán la llave A. Si los dirigidos por Paulo Autuori ganan la serie, se enfrentarían al que salga victorioso de Nacional de Uruguay vs Boca Juniors.

Los matecañas, por su parte, disputó la zona con un grande como Boca Juniors. Los dirigidos por Alejandro Restrepo fueron segundos detrás de los Xeneixes con 6 partidos, 2 triunfos, 2 empates y 2 derrotas. Entre las victorias se cuenta la histórica contra Boca en el Estadio Hernán Ramírez Villegas.

Pereira, entonces, será rival de Independiente del Valle de Ecuador. De pasar, los pereiranos enfrentarían al ganador entre Atlético Mineiro vs Palmeiras.

El resto de enfrentamientos en los octavos de final de la Copa Libertadores:

Bolívar vs Athletico Paranaense

Flamengo vs Olimpia

Atlético Mineiro vs Palmeiras

Argentinos Jrs. vs Fluminense

River Plate vs Internacional

Nacional vs Boca Juniors

Así fue el sorteo

Según informó con anterioridad para la Copa Libertadores, los cruces en octavos de final se determinaron entre los equipos que ocuparon los primeros lugares en sus grupos (1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H) ubicados en el bolillero 1 y los ocho clasificados en segundo lugar (posiciones 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H) para el bolillero 2.

Los equipos con mejor desempeño, definirán sus partidos en casa. La localía en el primer partido corresponderá a los equipos provenientes del Bolillero 2 (equipos ubicados en segundo lugar en la Fase de Grupos).

Además, dejan claro que en esta fase se podrán enfrentar equipos provenientes del mismo país, así como también los que ya se hayan enfrentado entre sí en la Fase de Grupos de la competencia.

Ambos equipos se metieron a octavos de final de Copa Libertadores - Foto: Daniel Muñoz - Viewpress, Gabriel Aponte - Getty Images

Así se presentaron los bolilleros.

Bolillero 1 (Primer lugar de cada grupo):

Palmeiras (BRA) – Grupo C

Olimpia (PAR) – Grupo H

Racing (ARG) – Grupo A

Boca Juniors (ARG) – Grupo F

Athl. Paranaense (BRA) – Grupo G

Ind. Del Valle (ECU) – Grupo E

Internacional (BRA) -Grupo B

Fluminense (BRA) – Grupo D

Los posibles cruces de Atlético Nacional y Deportivo Pereira en Copa Libertadores - Foto: Tomado de @libertadores en Twitter

Bolillero 2 (Segundo lugar de cada grupo):

Bolívar (BOL) – Grupo C

Flamengo (BRA) – Grupo A

Nacional (URU) – Grupo B

Argentinos Juniors (ARG) – Grupo E

Atlético Mineiro (BRA) – Grupo G

River Plate (ARG) – Grupo D

Atl. Nacional (COL) – Grupo H

Dep. Pereira (COL) – Grupo F

Atlético Nacional en cuadrangulares finales de la Liga BetPlay Dimayor - Foto: DIMAYOR

Para la Copa Sudamericana, los equipos ganadores de cada grupo ocuparon el bolillero 1 y los ocho equipos ganadores de los Playoff de Octavos de Final ocuparán el bolillero 2.

Los Playoff, se definirán en un enfrentamiento previo entre los equipos que quedaron en segundo lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, y también incluye los clubes que en Copa Libertadores quedaron en el tercer puesto.

Así quedó los enfrentamientos de la Copa Sudamericana. Fred Nantes, Director de Competiciones de la CONMEBOL, fue el encargado de sacar a los equipos de los dos bolilleros.

Así quedan los octavos de final de la Copa Sudamericana

(Sporting Crsital vs Emelec) vs Defensa y Justicia

(Barcelona SC vs Estudiantes) vs Goias

(Colo Colo vs América MG) vs RB Bragantino

(In. Medellín vs San Lorenzo) vs Sao Paulo

(Ñublense vs Audax) vs Liga de Quito

(Libertad vs Tigre) vs Fortaleza

(Corinthians vs Universitario) vs Newell’s

(Patronato vs Botafogo) vs Guaraní

Así se presentaron los bolilleros de la Copa Sudamericana

Bolillero 1 (primer puesto en la Sudamericana)

São Paulo

Newell’s

Fortaleza

Defensa y Justicia

Bragantino

Liga de Quito

Goiás

Guaraní

Bolillero 2 (segundo puesto y tercero de Libertadores)

Barcelona o Estudiantes

Ñublense o Audax

Patronato o Botafogo

Colo Colo o América MG

Libertad o Tigre

Corinthians o Universitario

Sporting Cristal o Emelec

Independiente Medellín o San Lorenzo

🤩 ¡Así quedó el cuadro de Octavos de Final de la CONMEBOL #Sudamericana!



🏆 #LaGranConquista pic.twitter.com/au1DM0UeuW — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) July 5, 2023

El 'Grande Matecaña' se instaló en octavos de final de Copa Libertadores - Foto: Tomado de @DeporPereiraFC en Twitter

Fechas de la fase final de la Libertadores

Octavos de final

Ida. Semana 2 de agosto

Vuelta. Semana 9 de agosto

Cuartos de final

Ida. Semana 23 de agosto

Vuelta. Semana 30 de agosto

Semifinales

Ida. Semana 27 de septiembre

Vuelta. Semana 4 de octubre

Final

11 de noviembre en Maracaná