- Foto: FIFA via Getty Images

Las alternativas de Atlético Nacional para jugar la Copa Libertadores si no puede usar el Atanasio Girardot

- Foto: FIFA via Getty Images

Uno de los grandes objetivos de Atlético Nacional en 2023 es llegar lo más lejos posible en la Copa Libertadores, no solo por lo deportivo, sino por el beneficio económico que se refiere.

Solo por participar en los octavos de final, el equipo verdolaga recibirá 1,2 millones de dólares y en caso de avanzar a cuartos serán 1,7 millones de dólares más.

Sin embargo, Nacional no podría contar con la ventaja de jugar en su casa, el estadio Atanasio Girardot de Medellín, con capacidad para 45 mil espectadores.

A través de sus redes sociales, el conjunto antioqueño manifestó que “por motivos ajenos a nuestra institución y que son de público conocimiento, estamos a la espera de la confirmación del estadio para el partido de la Conmebol Libertadores”.

⚠️ Información importante venta de abonos 2023 II⚠️#VamosNacional🇳🇬 pic.twitter.com/oeA1QCpYob — Atlético Nacional (@nacionaloficial) July 4, 2023

“La venta y recarga de abonos 2023-II será informada en los próximos días”, acotó el equipo que dirige el brasileño Paulo Autuori.

A lo que hace referencia Atlético Nacional es que la Alcaldía de Medellín tiene varios conciertos y uno de estos podría impedir el uso del escenario para el fútbol.

Atlético Nacional podría buscar nueva sede para el juego de octavos de final. - Foto: AFP

El 31 de julio comienza el montaje para concierto de la Feria de las Flores, por lo que el Atanasio estaría ocupado hasta el 6 de agosto. Los partidos de ida de los octavos de final de la Libertadores se disputarán entre el 1 y el 3 de agosto.

Las críticas de Ramón Jesurún

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, no se quedó callado ante la situación y pidió que al deporte se le dé prioridad.

“No puede ser que Nacional vaya a jugar su próximo partido de Copa Libertadores y coincida con que ese día haya concierto y se tenga que ir para otro estadio. Pongo de ejemplo al equipo de Medellín, pero pasa lo mismo en Bogotá, Cali o Barranquilla. Eso no puede estar pasando y el fútbol es primero en los estadios, así debe ser y desafortunadamente hay normas que no se están cumpliendo, les están dando prioridad a los conciertos y creo que eso le está haciendo mucho daño al fútbol”, sostuvo a Diario As.

Ramón Jesurún confirmó que el caso está a punto de cerrarse. - Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Además mencionó el problema que esto genera en los calendarios de los torneos de Dimayor: “Aprieta los campeonatos porque tienen que aplazar partidos y ahí es donde se vuelve esa acumulación de fechas que produce lo que vivimos ahora, que el partido de la Selección Colombia coincidió con la final de la Liga”.

Finalmente, Jesurún planteó la posibilidad de que los equipos consideren la creación de sus propios estadios, aunque reconoce que esta es una idea ambiciosa y que actualmente los clubes no cuentan con los recursos económicos suficientes para llevarla a cabo.

“Pero mientras tanto, que no nos ataquen, ni nos quiten el espectáculo. Es que no hay nada que genere más alegría que el fútbol en este país. Pero cada día nos ponen más obstáculos y eso no puede ser”, concluyó el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.

Las opciones que maneja Atlético Nacional

Frente a esta situación, Atlético Nacional podría barajar tres opciones para jugar su importante duelo internacional.

La primera de ellas es el estadio Hernán Ramírez Villegas, que está cerca a Medellín y tiene una capacidad de 40.247.

El estadio Hernán Ramírez Villegas es una de las posibilidades para que Nacional sea local. - Foto: Cortesía Alcaldía de Pereira

La otra alternativa es el estadio Nemesio Camacho El Campín, con espacio para 39.000 personas y también un buen escenario para poder contar con su público.

Por último, está el Metropolitano Roberto Meléndez, que ya recibió al conjunto antioqueño en la actual Copa Libertadores para enfrentar a Melgar en la fase de grupos. Aunque tiene capacidad para 46.692 espectadores, es el recinto más lejano.