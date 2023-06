Revelan la promesa de Paulo Autuori para seguir en Atlético Nacional

Paulo Autuori, técnico brasileño de Atlético Nacional, ha estado en el ojo del huracán producto de la derrota en la final de la Liga Betplay frente a Atlético Nacional y la humillante caída en la Copa Libertadores frente a Patronato, de la segunda división de Argentina.

Pese a las críticas, Autuori ha manifestado en más de una ocasión que ha cumplido con los objetivos que le planteó la directiva.

“Por perder una final no tengo que pedir disculpas, para nada. Tengo respeto a todos y el respeto no se ve cuando se gana o se pierde. Es el día a día, esto es algo lindo de hablar en un momento como este. No tengo que pedir nada, yo tengo que trabajar el tema de los jugadores”, dijo el entrenador después de caer con Patronato en el estadio Atanasio Girardot.

Autuori escapó de las críticas por las dos derrotas consecutivas que acumuló el cuadro verdolaga - Foto: Captura video ESPN

En la primera parte del año, el conjunto antioqueño ganó la Superliga ante el Pereira, fue subcampeón de la Liga y avanzó a octavos de final de la Libertadores, hecho que no pasaba desde 2018, en la época de Jorge Almirón.

Pero a Autuori no solo lo señalan por los resultados, sino que el juego de Atlético Nacional no ha sido el mejor a lo largo del semestre y dejó una pésima imagen con el manejo de los cambios en el último tramo de la final contra Millonarios en el estadio El Campín.

Por petición de los jugadores, Autuori terminó haciendo unas variantes distintas a las que tenía planeadas, lo que causó críticas a su autoridad sobre el plantel ‘verdolaga’.

La dirigencia lo respalda

A pesar de todo esto, la dirigencia de Atlético Nacional le ha comunicado al técnico brasileño que tiene la confianza para seguir en su proyecto al mando del club antioqueño, con el objetivo de seguir promoviendo jóvenes.

Es más, el periodista Carlos Antonio Vélez, en el espacio radial de Palabras Mayores de Antena 2, indicó que los directivos y el entrenador tuvieron una reunión donde reafirmaron el compromiso de ambas partes.

Pero lo más llamativo es que Autuori, antes de irse de vacaciones, prometió que las cosas mejorarán para el segundo semestre del 2023.

“Autuori dio las explicaciones del caso, dijo que esto iba a mejorar y se fue de vacaciones”, manifestó Vélez.

Atlético Nacional ganó la Superliga de este año frente a Pereira. - Foto: Corbis via Getty Images

Y es que Nacional tendrá una segunda parte de año movida, puesto que deberá afrontar los octavos de final de la Copa Libertadores, ante un rival que aún no se conoce, la Liga Betplay 2023-II y la Copa Colombia.

“A lo largo del semestre vimos que hay una carencia de nosotros, fue muy claro y el título no iba a cambiar nada porque la lectura es muy clara. Posiblemente y dependiendo de lo que el club pueda hacer, pueden haber incorporaciones. Salvo algunos, tenemos que reducir el grupo y meter otros”, declaró sobre lo que se viene el orientador de Nacional.

Autuori fue criticado por Pinto

Con la continuidad del brasileño de 66 años segura para el próximo semestre, salvo que a última hora haya un cambio de postura de alguna de las partes, la situación de los cambios sigue siendo motivo de críticas para el técnico extranjero.

Por ejemplo, el actual entrenador del Deportivo Cali, Jorge Luis Pinto, calificó el hecho como un “tropel feo”.

Pinto habló de la polémica situación que se vivió en la final. - Foto: Montaje SEMANA (Getty Images)

“En ese sentido me sorprendí… Él (Autuori) sé que planifica todo. Pienso que no conocía totalmente a los jugadores en sus cobros penaltis, se confundió, y los jugadores que se conocen mutuamente quisieron que no sacaran a los jugadores buenos para cobrar”, dijo Pinto en una entrevista que concedió al VBar de Caracol Radio.

Y el santandereano agregó que “sí reconozco que se pudo haber confundido en ese manejo y los jugadores quisieron ayudar en el campo. Ahí fue un tropel feo”.