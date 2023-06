“Fue feo”, Jorge Luis Pinto, contundente con Autuori tras la polémica de los cambios en la final con Millonarios

Atlético Nacional sigue lamentando el título perdido con Millonarios el pasado sábado 24 de junio. A pesar de tener la convicción de conseguir el trofeo desde los penales, esta vía tampoco sirvió porque tres de sus pateadores fallaron y le entregaron en bandeja la estrella a Millonarios, su rival.

Las críticas no se hicieron esperar y más aún con la imagen que dejó el equipo sobre el final de los 90 minutos. En ese lapso de tiempo, los verdolagas pasaron por un bochornoso hecho que tanto a jugadores, como cuerpo técnico dejó mal parados.

Ante esto, varias reacciones de referentes del fútbol se hicieron conocer, dando su opinión sobre lo que pudo pasar en este polémico hecho.

Atlético Nacional cayó en los penales con Millonarios en la histórica final de la Liga Betplay 2023-I. - Foto: Getty Images

Jorge Luis Pinto fue uno de ellos, y dio su respectivo comentario ya que ha vivido varias situaciones desde la raya. “En ese sentido me sorprendí… Él (Autuori) sé que planifica todo. Pienso que no conocía totalmente a los jugadores en sus cobros penaltis, se confundió, y los jugadores que se conocen mutuamente quisieron que no sacaran a los jugadores buenos para cobrar”, dijo en charla con el Vbar de Caracol.

“Pienso eso. Sí reconozco que se pudo haber confundido en ese manejo y los jugadores quisieron ayudar en el campo. Ahí fue un tropel feo”, agregó el timonel que dirige al Deportivo Cali.

Paulo Autouri, técnico de Nacional. - Foto: Long Visual Press/Universal Imag

Las causas de la polémica

Ahora bien, días después de perder la gran final, se conocieron las verdaderas causas de lo que sucedió en las polémicas sustituciones. El encargado de revelar esta información fue el periodista Diego Rueda, quien contó el paso a paso.

En el minuto 80, Autuori mandó a la zona de traslado a Brahian Palacios y el cuarto árbitro, Alexander Ortiz, mostró la paleta número 8. Ningún jugador de Nacional estaba en la cancha con ese dorsal. Incluso, Jhon Solís, quien también estaba en la raya listo para entrar, le llamó la atención al auxiliar y le mostró la camiseta de su compañero. Se pensó que era Dorlan Pabón quien lleva el 88 en su espalda, pero desde el banco dijeron que no.

Tras el error del cuarto juez, este mostró el número 9 que apuntaba al delantero Jefferson Duque, sin embargo, el asistente de Autuori le advirtió al DT que no lo sacará, ya que el delantero era experto en esta vía.

La debacle no paró ahí, pues en el segundo minuto de reposición, y tras una confusión previa, John Solís entró por Nelson Deossa, algo que nuevamente fue cuestionado. La orden desde el banco era que salieran Nelson Palacio y Sebastián Gómez, para meter a Jarlan Barrera y Jhon Duque.

El momento de confusión en la final con millonarios. - Foto: Captura de pantalla Win Sports +

Al conocer esto, los jugadores que estaban en la cancha se fueron contra el DT, dos de ellos fueron Dorlan Pabón y Yerson Candelo. El partido se reanudó sin cambios y, dos minutos después, Jhon Duque y Barrera volvieron a alistarse para entrar. Pero Autuori volvió a parar las sustituciones, a la espera de que Millonarios cobrara un tiro de esquina.

Al final, Nacional terminó haciendo las sustituciones de Solís, quien disputó solo siete minutos, y Palacios, quien había entrado por Tomás Ángel. La razón por la que hicieron estos cambios fue porque se consideró que Gómez y Palacio eran letales desde los doce pasos.