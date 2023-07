Mensaje de Linda Caicedo hace ilusionar a los colombianos de cara al Mundial Femenino: “Con ganas de dejar en alto nuestro país”

La Selección Colombia femenina reveló este martes, 4 de junio, la lista oficial de las jugadores convocadas para enfrentar el Mundial Femenino que se disputará en Australia y Nueva Zelanda este año.

Linda Caicedo será una de las principales figuras de Colombia y el Mundial Femenino. - Foto: Getty Images

No cabe duda de que una de las principales caras que tendrá el equipo será Linda Caicedo. La jugadora del Real Madrid será una de las principales protagonistas a seguir en todo el torneo, mucho más después del papel destacado que ha tenido en otras competiciones y que precisamente la llevaron a ser fichada por el equipo merengue, con tan solo 18 años.

La nacida en Candelaria, Valle del Cauca, se ha ganado el corazón de los colombianos gracias a las grandes actuaciones que tuvo en los Mundiales Sub 20 y Sub 17, en el que terminó como subcampeona y recibió el balón de plata y el botín de bronce. Incluso, Caicedo en 2022 fue escogida por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (Iffhs) como la mejor jugadora Sub 20 del mundo.

El mensaje de Caicedo que ilusiona

Pocas horas después de conocerse la convocatoria oficial para la Copa del Mundo, Linda publicó un mensaje en sus redes sociales con el que ha hecho ilusionar a los colombianos, quienes esperan la mejor versión de la jugadora del Real Madrid.

En su cuenta oficial de Instagram, en la que ya casi llega a los 500 mil seguidores, la deportista subió una foto vistiendo la camiseta de la Selección Colombia y la cinta de capitán. En el mensaje, resaltó un dato que revela la cantidad de experiencia que tiene pese a su corta edad.

“Muy feliz en lo personal de tener esta linda oportunidad de poder disputar los 3 mundiales. Sub 17, Sub 20 y ahora con la Selección absoluta”, escribió en el post.

Caicedo aseguró que entregará lo mejor junto a sus compañeras para lograr que Colombia tenga un buen papel: “Vamos llenas de mucha ilusión y con ganas de siempre dejar en alto nuestro país que tanto amamos. Vamos equipo. Mi banda”, señaló.

Caicedo publicó el mensaje tan solo horas después de que se hiciera oficia la convocatoria para el Mundial. - Foto: Instagram: @linda__caicedo11

¿Cómo llega Linda de cara el Mundial?

La vallecaucana llegó al Real Madrid el 24 de febrero, fecha en la cual se anunció oficialmente su fichaje y tan solo dos días después de cumplir la mayoría de edad. En su primera temporada, Caicedo disputó 13 partidos, anotó tres goles y dio cinco asistencias.

Los números de la colombiana no alcanzaron para que el Real Madrid saliera campeón de alguna competición, pues perdió la final de la Copa del Rey en la tanda de penaltis frente al Atlético de Madrid. Por otra parte, en la liga quedó a 10 puntos del Barcelona, que se coronó campeón.

Linda Caicedo viene de hacer una buena temporada del Real Madrid para ser su primer periodo con el equipo español. - Foto: Getty Images

La concentración de la amarilla femenina comenzará desde este miércoles 5 de julio en la ciudad de Bogotá. Posteriormente, el sábado 8 de este mismo mes, la delegación completa estará viajando a Oceanía para enfrentar unos partidos de preparación y competir en la cita orbital.

El Mundial femenino empezará el próximo 20 de julio y terminará el 20 de agosto, un mes en el que todo el país estará apoyando a la Selección y en el que los ojos recaerán sobre Caicedo.

Esta es la convocatoria completa de la Selección:

Ana María Guzmán – Deportivo Pereira.

Ángela Barón – Atlético Nacional.

Carolina Arias – Junior Fc.

Catalina Pérez – Se Kindermann-Avaí (Bra).

Catalina Usme – América De Cali.

Daniela Arias – América De Cali.

Daniela Caracas – Rcd Espanyol (Esp).

Daniela Montoya – Atlético Nacional.

Diana Ospina – América De Cali.

Elexa Bahr – América De Cali.

Ivonne Chacón – Valencia Féminas C.F. (Esp).

Jorelyn Carabalí – Atlético Mineiro (Bra).

Lady Andrade – Real Brasilia (Bra).

Leicy Santos – Atlético De Madrid (Esp).

Linda Caicedo – Real Madrid (Esp).

Lorena Bedoya – Real Brasilia (Bra).

Manuela Vanegas – Real Sociedad (Esp).

Marcela Restrepo – Dux Logroño (Esp).

María Camila Reyes – Independiente Santa Fe.

Mayra Ramírez – Levante Ud (Esp).

Mónica Ramos – Gremio (Bra).

Natalia Giraldo – América De Cali.

Sandra Sepúlveda – Independiente Medellín.