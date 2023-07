Jorge Luis Pinto alarma al Cali con decisión sobre futuro; en manos de la directiva

De a poco se llega a la gota que rebozará la copa en el Deportivo Cali y más, en su entrenador Jorge Luis Pinto quien ya no cree en las promesas por parte de la directiva. Así lo hizo saber el experimentado entrenador en las últimas horas a un medio de la capital del Valle de Cauca, a quien contó también que tuvo una conversación con los encargados del equipo y de ellos, dependerá si sigue o no en el club.

Según lo expuesto en charla con Antena 2 Cali, el cucuteño no se siente a gusto por los incumplimientos en los pagos que se vienen presentando desde el primer semestre con los jugadores, a tal punto que actualmente son dos meses de mora. Esa situación, la falta de claridad sobre el proyecto deportivo donde no se visualizan refuerzos, entre otros asuntos son los que terminarían sentenciando la salida del estratega.

“Tuve una conversación muy seria con el presidente del club que está por fuera del país, y le planteé mi ida totalmente porqué estoy viendo cosas muy complejas, estamos mirando”, fueron parte de las importantes declaraciones que dio el entrenador. Además, de contar que en el tema salarial siguen dándose incumplimientos porqué “no ha llegado transferencia económica” anhelada.

Marino Millán, otra fuente que pudo conocer información relevante en el Deportivo Cali, salió a contar en Win Sports lo que sabía sobre la compleja situación del estratega en las toldas verdes: “Las horas de Pinto están ‘contaditas’”, sentenció. “Él se quedó en el Deportivo Cali con una condición, que le tengan al día el plantel de jugadores, además, de la ubicación de unos cuantos refuerzos requeridos para adelantar su trabajo”, dijo.

Jorge Luis Pinto no se ha presentado a los últimos entrenamientos del Cali por falta de garantías. - Foto: Captura de pantalla: Rueda de prensa de Deportivo Cali tras su partido con Jaguares de Win Sports, Min 3:54

Actualmente, dijo que el equipo en la fase de pretemporada que realiza “cuenta con 20 jugadores canteranos, ayer (lunes) no se presentó a la práctica (Pinto) y habló con el presidente para decirle ‘hasta aquí llegué' porqué no cumplieron, no le pagaron a los jugadores, se les deben dos meses al plantel”. Intentado calmar las ‘aguas’, el directivo habría pedido algo de paciencia al estratega: “El presidente le pidió el inmenso favor, que se iba a levantar una plata pero... difícil”, relató Millán.

Jorge Luis Pinto podría no seguir por el incumplimiento de la directiva en los pagos. - Foto: Prensa Deportivo Cali

Vale recordar que Pinto ya había dado visos de una posible salida tras el mal momento del club. Hacia finales del mes de mayo, el estratega aseguró a los medios que al final de la campaña iba a analizar su panorama en cuanto a números y lo que venía.“Hablaré primero con los directivos, miraremos las cosas objetivamente, las mías, las de los jugadores y se tomará una decisión, pero antes no”, dijo en su momento.

“La continuidad es uno de los factores determinantes en el éxito de las empresas que trabajan en equipo”, por eso Pinto aseguró: “Cuando hay responsabilidad mutua de muchos elementos: jugadores y cuerpo técnico, eso es determinante en la continuidad”. Para ese momento la situación no trascendió, no obstante, en esta oportunidad puede que sí se consume una salida del entrenador aumentado así el mal momento del club.

Deportivo Cali cada vez tiene menos jugadores de renombre para afrontar el segundo semestre. - Foto: Dimayor

El pasado 1 de julio en conversación con el Vbar Caracol, Pinto se había mostrado triste por lo que estaba ocurriendo al interior del equipo donde no solo él sino los jugadores, tenían incertidumbre: “Yo actualmente no se si el equipo tiene plata o no, sé que hay múltiples negociaciones, pero la verdad si las cosas no se planifican de la mejor manera, es ahí cuando todo se complica”, contó.

“Con esto, la parte económica nos afecta a todos, porque de no cumplir con el pago de todos los jugadores lo más seguro es que mi continuidad esté en duda. A veces a uno le dan ganas de marcharse y esconderse de toda la pena que siente con todo lo que llegó a pasar en el club”, finalizó.