Jugador del Deportivo Cali no aguanta más la situación económica; se iría a otro equipo de la Liga Betplay

Deportivo Cali tuvo un semestre muy difícil en la Liga Betplay de la Dimayor en la que por muchas fechas estuvo en los últimos lugares de la tabla, lo que preocupó a sus hinchas que veían cada vez más cerca ‘el fantasma del descenso’. Y aunque en los últimos partidos los verdes lograron conseguir algunas victorias, la crisis va mucho más allá de lo deportivo, ya que económicamente la situación no anda nada bien para los de Palmaseca.

Y es que la situación de los ‘azucareros’ ha sido tan difícil durante este año que el club no ha podido estar en ningún momento al día con la nómina de jugadores. Por esta razón, una vez terminado el campeonato para ellos, varios futbolistas manifestaron que no continuarían vistiendo la camiseta del Deportivo Cali.

Daniel Mantilla ya había avisado sobre la falta de pagos en el Deportivo Cali - Foto: DIMAYOR

Uno de los que se conoció en las últimas horas que abandonaría al equipo verdiblanco es el delantero paraguayo Gustavo Adrián Ramírez, ya que estaría cansado de esperar los pagos del equipo verde, que le debe tres meses de salario. Una situación que se vuelve insostenible para cualquier empleado, por lo que el futbolista habría decidido no esperar al Cali y buscar la oportunidad de jugar en otro club de fútbol.

El exjugador de Deportes Tolima había llegado a comienzo de año al Deportivo Cali y aunque tuvo algunos minutos jugando por decisión del entrenador Jorge Luis Pinto, Ramírez nunca pudo ser el goleador que hiciera que el equipo lo tuviera como primera opción en el frente de ataque. Sin embargo, el paraguayo ya había mostrado todas sus condiciones en el Tolima, donde fue subcampeón justamente en la final que perdió el ‘vinotinto’ ante el Cali.

Lamentablemente, para el jugador, el Cali no ha cumplido con los pagos acordados con sus futbolistas, lo que evidentemente ha afectado en la parte deportiva, donde los ‘azucareros’ nuevamente quedaron eliminados y no tuvieron la oportunidad de disputar los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay.

Gustavo Adrián Ramírez le anotó gol al Cali en la final de la Liga Betplay del segundo semestre del año 2021. Foto: Dimayor. - Foto: Foto: Dimayor.

El jugador habría tomado la decisión de rescindir su vínculo contractual con el Deportivo Cali y al parecer ya tendría a su exequipo en Colombia interesado en ficharlo para que defienda los colores del Deportes Tolima en el próximo semestre. Según se conoce, al paraguayo le gustaría mucho regresar a Ibagué, equipo donde aparte de tener mucho más orden desde la parte administrativa, lo acostumbró a pelear por los títulos del fútbol colombiano.

Según lo que se habla desde los medios tolimenses, la relación entre directivos del Deportes Tolima y Gustavo Adrián Ramírez es bastante buena, por lo que solo faltaría el visto bueno del entrenador argentino Juan Cruz Real para que se pueda adelantar la contratación del delantero. Algo que sin duda le caería bien al equipo ‘vinotinto’, ya que se habla intensamente de la salida de Juan Fernando Caicedo, el actual goleador del equipo.

Deportivo Cali prolonga su desgracia por renuncia de otro jugador

Recientemente se ha sabido que no pagarles a sus futbolistas el sueldo que les corresponde, les han costado la renuncia de varios por justa causa. Recientemente quien decidió decir no más a esta situación fue el atacante, Daniel Mantilla. Pasó su carta de renuncia para desvincularse del equipo verde, aduciendo como argumento que lo hacía con “justa causa”.

El exPatriotas y Nacional en otra oportunidad ya había puesto contra la cuerdas al equipo por esta misma situación, sin embargo, para esa oportunidad el cuadro ‘azucarero’ fue capaz de ponerse al día y calmó la situación. Ahora finalizado el torneo para el Cali todo fue diferente, Mantilla, harto de lo sucedido dijo adiós dejando un lío millonario por el 50% de su pase, que deberá ser pagado al equipo boyacense quien había otorgado ese valor a los de Cali cuando se dio el préstamo.

Kevin Dawson duró un semestre en las toldas del Deportivo Cali. - Foto: Getty Images

Kevin Dawson, guardameta uruguayo también renunció al Deportivo Cali antes de que se jugara la última jornada de la Liga BetPlay. En conversación con la prensa de su país, contó cómo fueron los cinco meses en que militó en el conjunto azucarero y brindó detalles de las necesidades que pasó junto a sus compañeros por la falta de pagos.

El portero, que en algunos partidos no brilló como se esperaba, aseguró en Punto Penal la dura situación económica lejos de su tierra.

“En cinco meses cobré un mes y medio. Así sería caótica la situación económica que pedí pasajes para mi familia y me dijeron que no tenían saldo en la tarjeta para poder pagarlos”, contó.

Pero esa no fue la única promesa que el club le incumplió, hubo otros acuerdos contractuales a los que le faltaron, razón por la que Dawson prefirió dar su paso al costado.

“Deportivo Cali no me cumplió con el auto, con el alquiler ni con los pasajes. Nos decían que nos pagaban y después no atendían el teléfono. Me trataban de mercenario cuando en estos meses que jugué ahí perdí plata”, dijo.