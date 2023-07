Santa Fe hace ‘barrida’ en su plantel a la par que contrata: se gana todo tipo de críticas

Uno de los clubes con más historia del fútbol colombiano sigue sin hacerla respetar en los últimos años. Se trata de Independiente Santa Fe, quien bajo la presidencia de Eduardo Méndez prolonga años de sequía absoluta de cara a la conquista de título. Durante el primer semestre de 2023 fue muestra clara de esto, luego de no haber podido entrar en el grupo de los ocho, ni tampoco a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana.

La semana pasada quedó consumado el fracaso, uno más en el tiempo reciente que hizo que la afición se fuera en contra de la directiva del club. A pesar de esto, los mandamases del equipo han decidido seguir tomando decisiones a diestra y siniestra, en busca de lograr -bajo sus intereses monetarios- cumplir en algo con las expectativas para los torneos venideros, eso sí, sin tener un proyecto deportivo claro.

Muestra de que no hay certeza en qué busca el equipo para su futuro, están por estos días las contrataciones realizadas que no dan garantía alguna de que vayan a triunfar, además, de que el recambio para mejorar al equipo es sacar o dejar ir ídolos, jugadores rendidores y demás, para terminar trayendo al club futbolistas cercanos al retiro de su carrera profesional o que ya vistieron los colores sin poder rendir.

Wilson Morelo pudo haber entrado a la historia de Santa Fe en caso de superar los 100 goles. - Foto: Prensa Santa Fe

Tal vez la noticia con más impacto en las últimas horas en las toldas rojas fue la resolución del futuro de Wilson Morelo, uno de sus ídolos en la época reciente, con quien llegaron a un acuerdo para rescindir el contrato al que le quedaban seis meses durante el año en curso.

Morelo quería quedarse para alcanzar la cifra de los 100 goles con los capitalinos, sin embargo, la junta directiva le comunicó que no entraba en los planes y negociaron hasta llegar a un punto medio en el que le darían una cifra económica para dar por finalizado el vínculo.

Santa Fe podría seguir saliendo de jugadores destacados en los próximos días. - Foto: Prensa Santa Fe

La noticia no ha caído nada bien entre los aficionados, que esperaban despedir por todo lo alto al goleador que fue pieza clave para el título de liga en 2014 y la Copa Sudamericana un año después.

Lamentablemente, la historia de amor entre Morelo y Santa Fe terminará de la manera más inesperada posible. Además de abandonar la disciplina del expreso rojo, el delantero cordobés se convertirá en rival y jugará con la camiseta de Águilas Doradas, equipo que aprovechó la situación para sumar otra cuota de experiencia a un ataque ya integrado por un veterano como Marco Pérez.

A esta baja sensible, se le suman otras que no son tan graves dado que su aporte en su estadía fue casi nulo. Desde hace semanas se sabía que el atacante Neyder Moreno no seguiría en el equipo, además de estos, en las últimas horas se supo que el uruguayo Jonathan Barboza, junto al atacante Jefferson Rivas, tampoco tendrían lugar en el grupo que busca conformar Hubert Bodhert para el 2023-II.

Hubert Bodhert asumió como técnico de Santa Fe luego del último juego por la fase de grupos en Copa Sudamericana. - Foto: Dimayor

Ahora bien, conociendo estos detalles de la ‘barrida’ que se ejecuta en el equipo, a la par se van conociendo los nombres que aparecen como contrataciones nuevas, más no como refuerzos porqué algunos no mantienen el nivel esperado. Hasta la fecha el único confirmado es el golero Antony Silva, los demás nombres como el de Rubén Manjarrés y Mateo Garavito parecen ser cuestión de horas, además, de Steven “Titi” Rodríguez.

Además de estos, también está listo pero sin confirmar el nombre de Danilo Moreno quien a sus 34 años, regresa al club bogotano después de que hace 10 años vistió los colores del equipo, lastimosamente, para su momento su cuota goleadora fue escasa y ahora que es repatriado, causa malestar entre la afición. En la liga de Israel que fue su última travesía logró 17 goles en 31 partidos.