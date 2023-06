César Farías se confesó y habló sobre su llegada al fútbol colombiano

Cesar Farías llega por primera vez a dirigir un equipo colombiano, el entrenador arriba al conjunto de Águilas Doradas en medio de un escándalo al ser suspendido por 14 meses luego de agredir a dos jugadores, hecho que le cerró las puertas en el que era su club, el Aucas de Ecuador.

Con 50 años, el estratega ha tenido la oportunidad de estar al frente de las selecciones de Venezuela durante el 2007 hasta el 2013 y de Bolivia entre el 2019 y el 2022. Farías fue presentando el pasado miércoles -28 de junio- en compañía del nuevo cuerpo técnico y se refirió sobre el nuevo reto que afronta con el equipo que recientemente clasificó a los cuadrangulares semifinales en la primera posición y que finalmente se quedó en la última casilla sin poder alcanzar la anhelada estrella del torneo apertura 2023 del fútbol colombiano.

César recalcó el progreso que ha tenido el equipo y destacó a los estrategas que han pasado por el banquillo. “Águilas Doradas viene de un crecimiento sostenido, de una regularidad importantísima. Destaco a los profesores que estaban, tanto a Leonel Álvarez como al señor González. La institución y su presidente han tenido buen ojo para elegir a los entrenadores. Queremos aprovechar las cosas positivas y hacemos un reconocimiento a lo que se ha logrado, después tenemos que potenciar eso”.

César Farías conquistó título con Aucas en Ecuador. - Foto: Getty Images

Así mismo, fue enfático en que quiere olvidar el polémico hecho y que viene a Colombia a realizar su mejor trabajo, “Vivo el aquí y el ahora, trabajo para el futuro, trabajo para Águilas Doradas. Hay unas personas que confiaron en mí. Vengo a trabajar con pasión, con dedicación. Me gustaría dejar eso un poco atrás y que se me juzgue por lo que pasa acá, no por lo anterior. Estoy muy feliz con lo bueno y lo malo que viví en Ecuador”. Y continuó diciendo: “Comencé muy joven, y he estado muchas veces en el ojo del huracán. He tenido la capacidad de superar los buenos y los malos momentos y de poder seguir de pie, seguir trabajando, seguir luchando. Soy un hombre de familia, de principios, de valores”.

Y, finalmente, cerró el tema de la polémica agresión agregando que no ha estado preso y mucho menos ha usado un arma. “No soy un delincuente, sé que mi actuación no fue la correcta y que no es la imagen que quiero dar, espero el fútbol colombiano pueda aprovechar toda la experiencia que yo he ido acumulando a través de los años”.

Cabe mencionar que esta contratación se realizó en menos de 24 horas, luego de una reunión en Madrid que sostuvo el representante del estratega junto a Fernando Salazar, presidente del club.

César Farías, exentrenador venezolano. - Foto: Getty Images

“Me agradó la forma en la que me abordó el presidente, directo y claro, y cuáles son sus ilusiones y objetivos. Me parece que yo puedo hacer ser parte de esos sueños”, y agregó que “Como en Aucas, ojalá acá también podamos bordar esa primera estrella de Águilas Doradas. Vamos a buscarla con toda la pasión”.

El escándalo de Farías en su último club

César Farías, quien llevó al popular y veterano Aucas a conquistar su primer título en el torneo de Ecuador en 2022, fue suspendido por 14 meses debido a agresiones a rivales.

Farías deberá cumplir una suspensión de dos meses por “conducta violenta” y un año por “agresión a un rival”, de acuerdo con el acta de sanciones emitida por el Comité Disciplinario de la Liga Profesional (LigaPro), responsable del certamen.

César Farías, exentrenador venezolano con experiencia en selecciones de Sudamérica. - Foto: AFP

En una acción confusa, el estratega fue atropellado y reaccionó golpeando a dos jugadores de Delfín durante el partido del domingo 11 de junio, en el que el equipo monarca Aucas resultó derrotado por 2-0. Después del incidente, Farías aprovechó varias declaraciones a medios locales para ofrecer disculpas públicas a la afición. “Quiero pedir disculpas a aquellos que no tienen nada que ver en esto y vieron esas imágenes”, expresó.

Se le escapó la tortuga a Cesar Farías en el fútbol ecuatoriano. La violencia no tiene excusa. El choque del jugador con él es totalmente accidental y reacciona golpeando a dos jugadores rivales. pic.twitter.com/Nz5FDRy9tx — Pedro Bozo (@pedrobozoa) June 11, 2023

A modo de explicación, añadió: “No estoy loco. Es como cuando te chocan y te bajas del auto con rabia porque te han dañado. Eso me sucedió. No justifica mi reacción, pero tampoco es que estaba sentado en el banquillo y me levanté corriendo, empujando a la gente”.

Tras la fuerte sanción, Farías fue destituido como director técnico de Aucas, según informó el club: “Aucas ha decidido desvincular a Farías de su cargo. La decisión se tomó por causa justa”, indicó el comunicado difundido por el equipo a través de su cuenta de Twitter.