Técnico suspendido en Ecuador por agresión finalmente dirigirá en Colombia: este es el equipo que lo anunció

En una conferencia de prensa llevada a cabo este martes, Fernando Salazar, presidente de Águilas Doradas, oficializó el fichaje del técnico venezolano César Farías como el nuevo estratega del equipo antioqueño de cara al próximo semestre. El experimentado entrenador dará inicio a esta nueva etapa en su carrera profesional desde esta misma semana.

El anuncio del arribo de Farías ha sido recibido con entusiasmo por parte de los altos mandos del club, quienes consideran esta contratación como un refuerzo de “lujo”. Salazar expresó su convicción de que, con la llegada del entrenador venezolano, Águilas Doradas alcanzará por primera vez en su historia el anhelado título del fútbol colombiano.

César Farías fue despedido de Aucas por sanción tras agredir a un rival. - Foto: Getty Images

“Para Águilas Doradas es un placer decir que tenemos la mejor contratación del fútbol profesional colombiano. El profesor César Farias ha hecho un paralelo por cambiar el fútbol venezolano, los puso a pelear, sumado a eso, ha dirigido en seis países, donde ganó títulos, conocemos ampliamente su cuerpo técnico, ojalá nos dé la estrella”, declaró Salazar durante la presentación oficial del estratega.

Águilas Doradas jugó los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2023 - I. - Foto: DIMAYOR

Desde las primeras horas del día, en las instalaciones de Águilas Doradas se respiraba la expectativa ante la llegada del entrenador a la ciudad de Rionegro. El club destacó el extenso palmarés de Farías y compartió algunos datos sobre su exitosa trayectoria profesional.

“Campeón en tres países diferentes y también 48 partidos dirigidos en las Eliminatorias Sudamericanas”, compartió el equipo antioqueño en sus redes sociales horas antes de hacer oficial el fichaje de Farías.

Es importante destacar que Águilas Doradas se encontraba sin entrenador después de la renuncia de Lucas González, previo a la sexta fecha de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2023-I. A pesar de tener un buen desempeño en la fase regular, el equipo antioqueño no logró un buen rendimiento en la etapa final y no pudo competir por el título.

González apenas tuvo este semestre su primera experiencia como técnico profesional. - Foto: DIMAYOR

El escándalo de Farías en su último club

César Farías, quien llevó al popular y veterano Aucas a conquistar su primer título en el torneo de Ecuador en 2022, fue suspendido por 14 meses debido a agresiones a rivales.

Farías deberá cumplir una suspensión de dos meses por “conducta violenta” y un año por “agresión a un rival”, de acuerdo con el acta de sanciones emitida por el Comité Disciplinario de la Liga Profesional (LigaPro), responsable del certamen.

En una acción confusa, el estratega fue atropellado y reaccionó golpeando a dos jugadores de Delfín durante el partido del domingo 11 de junio, en el que el equipo monarca Aucas resultó derrotado por 2-0. Después del incidente, Farías aprovechó varias declaraciones a medios locales para ofrecer disculpas públicas a la afición. “Quiero pedir disculpas a aquellos que no tienen nada que ver en esto y vieron esas imágenes”, expresó.

A modo de explicación, añadió: “No estoy loco. Es como cuando te chocan y te bajas del auto con rabia porque te han dañado. Eso me sucedió. No justifica mi reacción, pero tampoco es que estaba sentado en el banquillo y me levanté corriendo, empujando a la gente”.

Tras la fuerte sanción, Farías fue destituido como director técnico de Aucas, según informó el club: “Aucas ha decidido desvincular a Farías de su cargo. La decisión se tomó por causa justa”, indicó el comunicado difundido por el equipo a través de su cuenta de Twitter.

El exentrenador de Bolivia y Venezuela también negó buscar excusas para abandonar el equipo de Quito. “Sería incapaz de irme de aquí generando un problema. Si tengo la necesidad y el deseo de irme, me sentaré cara a cara con Danny Walker, el presidente del equipo, para explicarle mis motivos, pero nunca generaría un problema para marcharme”, afirmó.