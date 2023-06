A Iván Mejía no le gustó ‘ni cinco’ la ida de César Farías a Águilas Doradas: “eso termina mal”

Faltan pocas semanas para que reinicie la Liga BetPlay en su fase de ‘todos contra todos’, para conocer el segundo campeón del año y quien irá directo a fase de grupos de Copa Libertadores, al lado de Millonarios. Varios equipos se juegan mucho por la alta inversión, además de la historia de sus camisetas y la exigencia de los aficionados.

Así como hay equipos con alta ambición por lo tradicionales que han sido para el FPC, hay otros que tienen hambre de conseguir su primer título y sembrar su nombre en el plano internacional, sin la misma presión de otros oncenos. Tal es el caso de Águilas Doradas, catalogado el ‘Equipo Valiente’ del país, que terminó líder en la última fase regular, pero no rindió igual en los cuadrangulares.

Tras la ida de Lucas González al América de Cali, el cuadro antioqueño buscaba un perfil de renombre para suplir esa ausencia sensible del DT bogotano, quien no salió en muy buenos términos, al quebrantar su contrato hasta diciembre.

El reemplazo, polémico, fue César Farías, el experimentado técnico venezolano que salió muy mal de Aucas de Ecuador, pues agredió a dos jugadores en pleno partido de dicho club, y además recibió una sanción de oficio por 14 meses.

La reacción de Iván Mejía tras la vinculación de César Farías

El que ve con malos ojos el ‘fichaje’ de Farías al FPC es Iván Mejía Álvarez, el reconocido analista deportivo en buen retiro de actividades profesionales, quien no olvida del todo lo que pasa en el fútbol para opinar un poco a través de sus redes sociales.

La gran novedad en Águilas Doradas no pasó desapercibida para Mejía, quien le bajó el pulgar a la contratación por el fuerte temperamento de su presidente, José Fernando Salazar, hombre que no tiene la mejor imagen para el líder de opinión.

“Esa combinación terminará muy mal. Recuerden este trino. Es como echarle gasolina a un incendio”, fue el simple, pero contundente mensaje de Mejía al respecto. Por supuesto, el mensaje se viralizó y varios seguidores estuvieron de acuerdo con él.

Las primeras palabras de César Farías como DT de Águilas Doradas

A través de la rueda de prensa, en la que se oficializó a Farías como el nuevo timonel del club antioqueño, el presidente José Fernando Salazar tomó la vocería y le lanzó un elogio de peso a Farías.

“Para Águilas Doradas es un placer decir que tenemos la mejor contratación del fútbol profesional colombiano. El profesor César Farias ha hecho un paralelo por cambiar el fútbol venezolano, los puso a pelear, sumado a eso, ha dirigido en seis países, donde ganó títulos, conocemos ampliamente su cuerpo técnico, ojalá nos dé la estrella”, declaró Salazar durante la presentación oficial del estratega.

Así mismo, el técnico dejó claro que su gran meta es dar la vuelta olímpica con Águilas Doradas, que nunca ha levantado tal galardón.

“El club viene en un crecimiento sostenido y una regularidad importante. Tiene un movimiento institucional que permita destacar su juego, y hay que destacar a técnicos como Leonel Álvarez y Lucas González, que estuvieron allí. Águilas ha tenido buen ojo para elegir los entrenadores y queremos aprovechar las cosas positivas y seguir enamorando a la afición de Águilas”, señaló el DT.

Respecto a su antecedente con Aucas, le dejó algo muy claro a la opinión pública: “Vivo el aquí y el ahora, trabajo para el futuro y para Águilas Doradas. Hay unas personas que confiaron en mí. Vengo a trabajar con pasión, con dedicación. Me gustaría dejar eso un poco atrás y que se me juzgue por lo que pasa acá, no por lo anterior”.