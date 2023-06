Alberto Gamero se cruzó con hinchas de Nacional y contó su reacción, tras el título conseguido

El pasado sábado, 24 de junio, Alberto Gamero se metió en la historia de Millonarios al conseguir la estrella número 16, ante Atlético Nacional. Tras un largo proceso de poco más de tres años, el técnico samario por fin pudo levantar el trofeo de Liga, que lo convierte en uno de los entrenadores más ganadores en el FPC.

Con la estrella conseguida con Millonarios, el Tito se hizo con su tercera corona en su carrera. Vale recordar que Gamero había quedado campeón con Boyacá Chicó en 2008, Tolima en 2018 y ahora con Millonarios en 2023.

Alberto Gamero, llorando después de ganar la final de la Liga BetPlay 2023-I. Foto 1: Captura de pantalla tomada del video de @Valen_rincon11 Foto 2: Win Sports - Foto: Foto 1: Captura de pantalla tomada del video de @Valen_rincon11 Foto 2: Win Sports

Ante su rotundo éxito en el fútbol colombiano, Alberto Gamero reveló que no solo los hinchas de Millonarios lo quieren, sino también fanáticos de otros equipos que son acérrimos rivales de los Embajadores, reconocieron su trabajo por lo conseguido durante estos años de proceso.

“Yo me he encontrado con muchos hinchas de Nacional y lo primero que me dicen es: profe, yo soy hincha de Nacional, pero usted se lo merecía”, dijo el timonel en charla con el canal Win Sports.

Gamero además contó que se encuentra muy tranquilo en Bogotá, pues del lado de Santa Fe también ha tenido varios acercamientos con hinchas y su directiva. “En Bogotá ando muy tranquilo con la hinchada de Santa Fe. Tengo muy buena relación con el presidente, el doctor Méndez”, agregó.

Por último, el Tito confirmó que ni en Medellín se siente con ambiente hostil, pues los hinchas paisas también lo quieren. “En Medellín, la gente del Independiente Medellín y de Nacional me quiere. Yo no soy una persona que transmite odio”.

Millonarios vs. Santa Fe, Alberto Gamero. - Foto: Dimayor

Por otro lado, Gamero enfoca su mirada en lo que será el duelo del jueves por Copa Sudamericana, otra final para buscar el pase a los octavos de final.

“Nosotros quedamos campeones el sábado y hoy ya estamos en Argentina buscando un nuevo objetivo. El trabajo es diario y siempre me he sentido tranquilo por ver que hay muchos jugadores felices por lo que hacemos y por lo que están viviendo. El título no es todo el trabajo. Cuando perdimos la final contra Tolima, yo les dije que disfrutaran de ser segundos”, aseveró.

La victoria en territorio argentino les permitiría asegurar el primer puesto en su grupo, consolidándose como uno de los favoritos para luchar por el título de Sudamericana. El plantel bogotano se encuentra decidido a dejar todo en la cancha y llevar consigo un resultado positivo que les permita acceder a la siguiente etapa del torneo y seguir en la lucha por el anhelado título continental.

Actualmente se encuentra en la segunda posición del Grupo F con 10 puntos, dos menos que Defensa y Justicia, su rival en esta jornada, y tres más que América MG. Los tres equipos tienen opciones de pelear por la primera posición y el pase a los octavos de final.