Gamero rompió el silencio y habló sobre ‘jugada sucia’ de Millonarios a Nacional en los penales

- Foto: You Tube - Millonarios vs. Nacional (Penales) | Liga BetPlay Dimayor 2023-I | Final Vuelta

- Foto: You Tube - Millonarios vs. Nacional (Penales) | Liga BetPlay Dimayor 2023-I | Final Vuelta

Millonarios se convirtió este fin de semana en el nuevo campeón del Fútbol Profesional Colombiano, luego de vencer por penales a Atlético Nacional en la gran final de la Liga BetPlay 2023-1, la cual se llevó a cabo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Pese a que comenzó perdiendo el compromiso, el conjunto dirigido por Alberto Gamero supo reponerse y se impuso en la tanda desde los doce pasos. La gran figura de la definición fue el portero Álvaro Montero al atajar dos cobros.

Millonarios conquistó su estrella 16 ante Atlético Nacional. - Foto: Dimayor

“Feliz, estoy muy feliz. Esto es grande, muy bonito e inolvidable. Ha sido un camino duro, uno se acuerda de muchas cosas. Hoy me escribió mucha gente de la ciudad donde nací, muchos amigos, y cuando me senté ahí me imaginé a mi barrio Bastidas. Que ellos gocen, porque ellos sufren como yo”, manifestó el entrenador en rueda de prensa.

Este domingo, sin embargo, se difundió en las diferentes redes sociales una maniobra, que fue calificada de ‘juego sucio’, al inicio de los penales que habría sido determinante y pudo cambiar la historia para el equipo verde de Antioquia.

Todo inició justo después del cobro convertido por Danovis Banguero, cuando su compañero, el portero Kevin Mier, se dirigió a un costado del arco para leer una serie de datos que tenía escritos en una toalla. No obstante, está había sido recogida por un recogebolas.

En los videos grabados desde la tribuna occidental se ve cuando el joven recibe la instrucción desde le banco local y sale corriendo hasta la zona de fotógrafos, detrás del arco norte del estadio El Campín.

Recogebolas retiró toalla que le pertenecía al portero Kevin Mier. - Foto: Captura de pantalla: You Tube - Millonarios vs. Nacional (Penales) | Liga BetPlay Dimayor 2023-I | Final Vuelta

Mier nunca se dio cuenta que había perdido la toalla en la que tenía datos sobre los cobradores de Millonarios - Foto: Video Twitter @Gago_90

Al mismo tiempo que Jader Valencia enviaba el balón a las nubes, las imágenes muestran que recogepelotas aprovechó la desatención del juez central y el arquero de Nacional para tomar el artículo a toda velocidad. Posteriormente, se pierde entre la multitud de reporteros.

Con respecto a esa maniobra, el director técnico de Millonarios rompió el silencio en Blu Radio y aseguró que nunca supo de esa situación durante la tanda, puntualizando que sólo se enteró que eso pasó por los medios de comunicación.

“Nosotros somos un cuerpo técnico muy novato en esas cosas, no tenemos ni experiencia ni nada de esas cosas. Un jugador se dio cuenta, eso quiere decir que fue pensamiento, idea o viveza de un jugador, pero no del cuerpo técnico”, precisó Gamero.

El entrenador samario recalcó finalmente en el espacio radial que su cuerpo técnico nunca ordenaría hacer una maniobra como esa para sacar alguna ventaja deportiva en una instancia tan importante.

Alberto Gamero se refirió a la polémica maniobra que se dio en la final. - Foto: You Tube - Millonarios vs. Nacional (Penales) | Liga BetPlay Dimayor 2023-I | Final Vuelta

Esa ‘jugadita’, que no tuvo, al parecer, como autor intelectual a nadie del banquillo azul, fue clave para que los cobros de Juan Carlos Pereira, Jorge Arias y Larry Vásquez terminaran al fondo de la red y Millonarios se consagrara campeón del FPC.

Kevin Mier apenas logró atajar uno de los penales, el de Luis Carlos Ruiz, quien disparó al centro de la portería y se encontró con la punta del pie del arquero recientemente convocado a la Selección Colombia. No cabe duda que Nacional tenía preparados los penales en caso de que se dieran, pero no contaban con la astucia del recogebolas azul.