Un recogebolas, el héroe de Millonarios: así fue el paso a paso del robo de la toalla de Kevin Mier

Millonarios y Atlético Nacional protagonizaron el sábado una final histórica para el fútbol colombiano. En un marco inmejorable, los embajadores fueron más efectivos en la tanda de penales y consiguieron la estrella número 16 frente a uno de sus más acérrimos rivales en la Liga Betplay.

En un principio, el portero Álvaro Montero fue señalado como la pieza clave de la victoria, sin embargo, videos compartidos en redes sociales dieron cuenta de un recogebolas que se convirtió en el héroe silencioso para el título de Millonarios.

Macalister Silva levantando el título de Millonarios en la Liga Betplay 2023-I - Foto: DIMAYOR

Todo empezó justo después del cobro errado por Dorlan Pabón, cuando su compañero, el portero Kevin Mier, se dirigió a un costado del arco para leer una serie de datos que tenía escritos en una toalla.

Esa acción fue identificada por el banquillo local, que inmediatamente llamó al recogebolas y le pidió que, sigilosamente, tratara de ‘desaparecer’ la toalla para dejar a Mier sin la posibilidad de saber hacia donde estarían dirigidos los cobros del rival.

En los videos grabados desde la tribuna occidental se ve cuando el recogebolas recibe la instrucción y sale corriendo hasta la zona de fotógrafos detrás del arco norte del estadio ‘El Campín’. Al tiempo que Jader Valencia enviaba el balón a las nubes, el recogebolas aprovechó la desatención del juez central y el arquero de Nacional para tomar la toalla a toda velocidad y perderse entre la cantidad de personas que en ese momento cubrían el desenlace de la final.

Luego del tanto convertido por Danovis Banguero, Mier regresó en busca de sus ‘pisttas’, pero ya no las encontró. Mier miró por algunos segundos hacia las vallas publicitarias buscando el responsable del ‘robo’, pero ya era demasiado tarde.

Porque la gente lo pedia, acá esta el zoom de la reacción de Mier.



Jajajaja soy famoso por un día



Créditos al autor pic.twitter.com/zxRrzfo9wp — Azul&Blanco (@Gago_90) June 26, 2023

Esa ‘jugadita’, que tuvo como autor intelectual al banquillo azul, fue clave para que los cobros de Juan Carlos Pereira, Jorge Arias y Larry Vásquez terminaran al fondo de la red y Millonarios se consagrara campeón del FPC.

Mier apenas logró atajar uno de los penales, el de Luis Carlos Ruiz, quien disparó al centro de la portería y se encontró con la punta del pie del arquero recientemente convocado a la Selección Colombia. No cabe duda que Nacional tenía preparados los penales en caso de que se dieran, pero no contaban con la astucia del héroe silencioso al que la afición de Millonarios no deja de lllenar de elogios en las redes sociales.

Gamero consigue el anhelado título

Después del cobro efectivo de Vásquez, todo fue celebración en Millonarios, un equipo que venía siendo protagonista en los últimos años, pero le faltaba el título que al fin llegó ante Atlético Nacional.

Alberto Gamero reaccionó con lágrimas, sentado en el banquillo y apartado de todos los festejos que en ese momento protagonizaban sus dirigidos sobre el campo de juego. Más tarde, ya con la tranquilidad del deber cumplido, agradeció a los aficionados y le dedicó la estrella 16 a Jhon Mario Ramírez, ídolo embajador que falleció a mediados de 2021 en la ciudad de Tunja.

Los jugadores de Millonarios celebran después de ganar el partido final de la Liga BetPlay contra Nacional en el estadio El Campín el 24 de junio de 2023 en Bogotá, Colombia.Los jugadores de Millonarios celebran después de ganar el partido final de la Liga BetPlay contra Nacional en el estadio El Campín el 24 de junio de 2023 en Bogotá, Colombia. - Foto: Corbis via Getty Images

Millonarios por fin logró con Alberto Gamero la anhelada estrella 16. - Foto: @MillosFCoficial

“Le doy las gracias a Jhon Mario Ramírez porque era una persona que hablaba mucho conmigo. Él allá arriba está disfrutando”, dijo Gamero en rueda de prensa.

El técnico samario explicó la razón de sus lágrimas luego del último penal. “A uno se le vienen muchas cosas a la cabeza, pero una de las que más llegó es que sabía que en Santa Marta, en mi barrio Bastidas, y en el centro de la ciudad donde nací, sabía de la felicidad que había allá. A veces uno sufre el nerviosismo de no cumplirle a la familia, a la afición, al pueblo. Y esas voces de aliento que me llegaron en la tarde, las cumplimos y eso me llenó de satisfacción y de orgullo”, dijo.

“El mundo no se iba a acabar, pase lo que pase aquí. Si nosotros no hubiéramos sido campeones, no se nos iba a acabar el mundo. Hoy no soy el mejor técnico por ser campeón, pero tampoco iba a ser el peor por no ser campeón”, agregó Gamero, que además de nombrar a Jhon Mario, le dedicó el campeonato a los otros técnicos colombianos que han sido fuertemente criticados en los últimos años.