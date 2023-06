El panorama de los clubes colombianos en Libertadores y Sudamericana: Millonarios busca el pase a octavos

Llega la última jornada de la fase de grupos en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, y para los equipos colombianos no hay margen de error. Se definirán los clasificados a los octavos de final en ambas competencias, y varios clubes están obligados a obtener buenos resultados si quieren mantenerse con vida.

En la Copa Libertadores, Atlético Nacional es el único equipo colombiano que ha asegurado su clasificación a la siguiente fase. Por otro lado, Independiente Medellín y Deportivo Pereira están muy cerca de lograrlo, pero aún no han asegurado su presencia en los octavos de final. En cuanto a la Copa Sudamericana, Millonarios e Independiente Santa Fe son los únicos equipos colombianos que se mantienen con vida, después de la eliminación del Tolima. Millonarios depende de sí mismo, mientras que Santa Fe necesita un resultado externo.

Nacional suma seis puntos y es líder en el grupo H, de la Libertadores. - Foto: AFP

Medellín ha tenido un buen desempeño en la Libertadores, logrando tres victorias consecutivas que lo mantienen como líder del Grupo B con 10 puntos. Sin embargo, aún no tienen asegurada su clasificación, ya que son seguidos de cerca por Nacional de Uruguay, con nueve puntos, e Internacional de Porto Alegre, con ocho puntos, su rival en el próximo partido que se jugará el miércoles, 28 de junio. Medellín depende de sí mismo para avanzar, ya que una victoria o un empate en Brasil les garantizará el pase a los octavos. En caso de perder, deberán esperar que Nacional pierda o empate ante Metropolitanos de Venezuela.

Por su parte, Pereira se encuentra en la segunda posición del Grupo F con siete puntos, producto de dos victorias, un empate y dos derrotas. Aunque vienen de sufrir una dura derrota ante Monagas en Venezuela, todavía tienen una buena oportunidad de avanzar, ya que no dependen de otros resultados. En el último partido de la fase de grupos, Pereira deberá enfrentarse a Colo Colo de Chile el jueves, 29 de junio. Si logran obtener los tres puntos, clasificarán a los octavos de final sin problemas. En caso de empate, avanzarán siempre y cuando Monagas no gane a Boca Juniors por una buena diferencia de gol. Si pierden, no tendrán posibilidad alguna de clasificar, pero podrían seguir compitiendo en la Copa Sudamericana.

Boca Juniors v Deportivo Pereira - Copa CONMEBOL Libertadores 2023. - Foto: Getty Images

En la Copa Sudamericana, Millonarios llega a la última jornada de los grupos después de haberse consagrado campeón del fútbol colombiano. El equipo bogotano está motivado y sabe que está obligado a ganar para mantenerse en el torneo internacional. Actualmente, se encuentran en la segunda posición del Grupo F con 10 puntos, dos menos que Defensa y Justicia, su rival en esta jornada, y dos más que América MG. Los tres equipos tienen opciones de pelear por la primera posición y el pase a los octavos de final. Millonarios clasificará si gana en Argentina el próximo jueves, 29 de junio. En caso de empate, disputarán el repechaje contra los equipos transferidos de la Copa Libertadores, y si pierden, dependerán de que América no gane a Peñarol.

Millonarios cerrará la fase de grupos de la Sudamericana ante Defensa y Justicia. - Foto: AFP

Por otro lado, Santa Fe buscará clasificar en el último partido bajo la dirección de Gerardo Bedoya, antes de la llegada del nuevo entrenador, Hubert Bodhert. Santa Fe logró una importante victoria contra Universitario en la jornada anterior, lo que les permitió mantenerse en la tercera posición del Grupo G con siete puntos, los mismos que el equipo peruano y dos menos que Goiás de Brasil, su próximo rival. Aunque se encuentran en zona de eliminación, Santa Fe tiene buenas opciones de clasificar si vence a Goiás el próximo jueves, 28 de junio, y Universitario no gana o no lo supera en diferencia de gol. En caso de empate, solo podrían aspirar al repechaje si los peruanos no suman puntos contra Gimnasia. Si pierden, quedarían fuera del torneo.