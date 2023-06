Carlos Antonio Vélez ‘acabó’ con Jarlan Barrera por el “sobrado” penal que cobró ante Millonarios

Durante la noche del pasado sábado, 24 de junio, Millonarios logró su anhelado título de la mano de Alberto Gamero. Una estrella que se había refundido durante los últimos años, pero que desde 2020 se venía trabajando de la mano del samario, ahora, con la fortuna de darse ante nada más y nada menos que Atlético Nacional.

El juego en su trámite general no fue el partido más vistoso, pues todo parece indicar que los nervios se tomaron a los jugadores que no entregaron el mejor de los espectáculos. A pesar de esto, las emociones no llegaron a faltar porque, tras un empate 1-1, los penales fueron los que dictaron quién se quedaba con el trofeo.

En la definición algo errada de parte y parte, quien marcó la diferencia del azul fue el portero Álvaro Montero, que atajó dos de los cobros. Además, los rematadores Jorge Arias, Juan Carlos Pereira y Larry Vásquez sí hicieron lo que Dorlan Pabón, Cristian Zapata y Jarlan Barrera de Nacional no lograron capitalizar.

Los jugadores de Millonarios celebran después de ganar el partido final de la Liga BetPlay contra Nacional en el estadio El Campín el 24 de junio de 2023 en Bogotá, Colombia.Los jugadores de Millonarios celebran después de ganar el partido final de la Liga BetPlay contra Nacional en el estadio El Campín el 24 de junio de 2023 en Bogotá, Colombia. - Foto: Corbis via Getty Images

Las reacciones a tan graves fallos a la hora de la definición de los penales dejaron en la mira a un cobrador de los verdes por encima de cualquier otro: Jarlan Barrera. Este, que ya cargaba con un mal historial de definiciones en los momentos cruciales con otros equipos, volvió a dar un “regalo” al arquero rival.

Entre las opiniones más duras en contra del ‘10′ de Nacional, estuvo la de Carlos Antonio Vélez, quien no le rebajó a Barrera la crítica por haber sido “sobrado” para la definición de un cobro que valía un título: “Metió a Barrera para que hiciera una sola cosa... marcar desde el punto penal y por sobrado la regaló”.

Jarlan salió visiblemente afectado después de errar su cobro, que hubiera significado dejar con vida a su equipo para el título. De camino al camerino, lloró desconsolado.

“Hablé con Jarlan delante de todos. Vivimos entre alegrías y tristezas. El fútbol es generoso y te permite un cambio inmediato. No puede quedarse destruido porque ha hecho cosas que nadie va a borrar”, señaló Paulo Autuori.

Jarlan Barrera, botó el penal más importante de la serie con Millonarios - Foto: Win Sports

SEMANA consultó a los directivos de Nacional por la continuidad de Jarlan en Nacional y respondieron que una de las posibilidades que contemplan es buscarle equipo. Además, es uno de los jugadores más caros de la plantilla.

Tras ser mordaz con el futbolista, Vélez direccionó su crítica luego hacia el entrenador de Nacional, Paulo Autuori, al que le criticó por un episodio donde se evidenció falta de autoridad con los cambios: “Y dónde está el Piloto? (Autori). El espectáculo de los cambios no se lo merece Nacional. Una falta de mando total”,

Los jugadores le dieron indicaciones a Autuori para que hiciera otros cambios. - Foto: Win Sports

Haciendo un análisis general de lo sucedido en el juego, dio a conocer las claves que dieron vía libre para que Millonarios saliera como el gran campeón: “Fue campeón 40 minutos pero al final se equivocaron y era tan pareja la serie que solo los errores marcarían la diferencia y en ese rubro Nacional dio ventajas”.

Sobre el cierre de su intervención, dio todo el valor a Alberto Gamero, entrenador de Millonarios, quien a su consideración lo merecía: “Es el premio a un proyecto. El Millonarios de la fantasía y el del gran juego no lo pudo ganar. La historia le debía a Gamero, gestor de un equipo de autor, lo que hoy logró”.

Para terminar, remarcó sobre las diferencias de este equipo sobre los anteriores: “Este modelo 2023 no tenía tanta fantasía, pero supo superar sus propios problemas y sumó una estrella más”. Agregó: “El nuevo Millos reivindicó al Millos de los dos años anteriores que merecía más, pero no ganó”.