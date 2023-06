Independiente Santa Fe ya tiene nuevo entrenador: así fue la presentación oficial

Dos meses y algunos días después, por fin, Independiente Santa Fe presentó al relevo de Harold Rivera en el banco técnico del plantel masculino. El equipo bogotano que no había dado noticias positivas sobre quién asumiría el cargo en propiedad, aprovechó la final de la Liga Femenina 2023-I para dar a conocer al elegido.

Será Hubert Bodhert, quien estará acompañado de Luis Eduardo Montaño como su asistente técnico, además, de Iván ‘La Champeta’ Velásquez como segundo asistente, y Rafael Rivera, quien asumirá el rol de preparador físico. El nuevo cuerpo técnico entrará en acción para lo que será la disputa de la segunda parte del año.

En rueda de prensa, Eduardo Méndez, presidente del conjunto cardenal, dio la bienvenida a quien hasta hace unas semanas fue el entrenador de Alianza Petrolera, donde alcanzó a llegar a las finales y fue protagonista por quedarse a nada de lograr el cupo que, a la postre, terminó siendo de Atlético Nacional. Este último perdió contra Millonarios el título.

¡Bienvenido al Primer Campeón 🇮🇩 profe Hubert Bodhert! 🦁#VamosSantaFe 🇮🇩 pic.twitter.com/5wBYtVXQNA — Independiente Santa Fe (@SantaFe) June 25, 2023

“De parte de Santa Fe, queremos felicitar al profesor Gamero por lo que consiguió la noche anterior”. A modo de dar un mensaje de fútbol en paz, el directivo rojo aprovechó la ocasión para dar un mensaje de felicitación a Alberto Gamero, entrenador de Millonarios, quien un día atrás logró el decimosexto título con el rival directo de Santa Fe.

Eduardo Méndez asistió a la rueda de prensa en lugar de Harold Rivera. - Foto: Prensa Santa Fe

“Vamos a iniciar un proceso al cual le estamos depositando toda nuestra confianza”, señaló Méndez quien ya adentró su discurso en la presentación a Bodhert. “Creemos en él, confiamos en él, fue más fácil de lo que pensaba. A muchos de los hinchas que pedían un nombre que sintiera esta casa, quiero recordarles (que) ninguno ha recordado que estuvo en el Cóndor, cuando era la filial nuestra”.

“Desde ya están dispuestos a trabajar, eso sí, de antemano nos hemos puesto de acuerdo para que el miércoles dirija Gerardo Bedoya”, contó el presidente de Santa Fe, anunciando que el interinato, con quien se estuvo dando la mano durante los últimos días, acabará una vez finalice el juego ante Goiás por la última fecha de la fase de grupos en Copa Sudamericana.

En medio del anuncio del recién confirmado entrenador, también el directivo señaló que ya había acuerdo firmado con un portero de Selección Paraguay, de experiencia y largo recorrido. El elegido para el arco fue Antony Silva, quien a sus 39 años vestirá la tercera camiseta de un equipo en Colombia luego de pasar por Tolima y Medellín.

Antony Silva, de 39 años, aún hace parte de la selección paraguaya. - Foto: APF

Tras estos anuncios, la voz fue cedida al entrenador Bodhert, quien dio sus primeras impresiones de la llegada a la capital del país. Allí, ya dio pistas de lo que anhela conseguir con el club: “Es una institución que tiene jerarquía, que veo me da las garantías para conseguir lo que quiero que es un título”.

Buscando ser prudentes y no prometer sin poder llegar a cumplir, sentenció que busca iniciar su mandato para llegar a los objetivos: “Hay que trabajar, seguirlo formando, construyendo y ya veremos para qué estamos hechos”. “Es un equipo de respeto y ya hemos hecho un proceso largo para poder conseguir este compromiso”, agregó.

Jugadores de Independiente Santa Fe. - Foto: Tomado de @SantaFe en Twitter

Entre otras de las respuestas importantes, dio a conocer que las Divisiones Menores, de donde han surgido buenos prospectos para el equipo profesional, seguirán siendo vistas: “Donde he estado siempre he dado oportunidades, no importa si tiene 17 o 18 años, si pueden aportar jugarán conmigo”.

Para terminar, no reveló el tiempo por el que firmó su nuevo vínculo con el equipo. El estreno de Bodhert se dará seguramente ya en la pretemporada de Santa Fe de cara al segundo semestre, sumando en su carrera deportiva con este nuevo reto su octavo equipo luego de pasos por Once Caldas, Jaguares, Águilas, entre otros.