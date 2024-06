Jürgen Klopp y José Mourinho se hacen virales por culpa de hinchas en final de Champions; esto fue lo que pasó

Primero proyectaron a Klopp y cuando esto sucedió, los hinchas lo aplaudieron hasta más no poder . Luego fue proyectado Mourinho, pero este no fue muy aceptado, pues de inmediato empezó a ser abucheado por los aficionados.

Palabras de Ancelotti tras el título

“Muchas veces me preguntan qué nota me pongo. Nos ponemos un 10 esta vez. Esta temporada ha sido una temporada de 10, porque lo hemos manejado muy bien. En mi equipo, mis jugadores han sido espectaculares ”, declaró en rueda de prensa. “En este club no hay peligro de tener la barriga llena”, advirtió.

Además, el técnico italiano destacó que esta temporada han tenido “muchísimos problemas”. “Hemos perdido jugadores de calidad y hemos suplido esto, sobre todo, con un compromiso de sacrificio colectivo. Esto es lo que ha pasado hoy. En la previa les he dicho que esta Champions se gana con el sacrificio y con la calidad, solo una no es suficiente. Esta plantilla me deja muy satisfecho porque no siempre jugamos a tope, pero nunca nos rendimos, siempre peleamos”, subrayó.