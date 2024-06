Memes sacuden redes sociales tras nuevo título del Real Madrid en Champions; estos son los mejores

“En nuestra primera parte no hemos merecido ni el empate, también los palos... pero esto es fútbol y estamos muy, muy felices. Este año he subido al córner y, como siempre digo a mi familia, la determinación es clave en mi carrera, se me fue una arriba y la segunda la tenía que enchufar”, detalló Carvajal tras la anotación al minuto 74 que nació de un tiro de esquina cobrado por Toni Kroos.