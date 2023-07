Santa Fe saca comunicado oficial sobre la venta del club: retan a periodista y advierten a la hinchada

Independiente Santa Fe ha negado este martes que su junta directiva esté pensando o haya recibido recientemente una oferta por la compra del club. A través de un comunicado, los cardenales desmintieron una versión de prensa que había surgido horas antes en medio de la furia de los hinchas por la salida de Wilson Morelo.

Todo surgió a raíz de una publicación del periodista Theo González, quién cubre la actualidad del conjunto cardenal para un famoso canal internacional. Theo publicó en su cuenta de Twitter que “en las últimas horas un grupo inversor extranjero envió una propuesta a Santa Fe para la compra del club”.

Rápidamente el trino fue compartido en redes sociales por los hinchas que, emocionados, pedían al presidente Eduardo Méndez que aceptara la propuesta del grupo inversor del que no se conoce nombre o integrantes.

González puntualizó en su información que no se trataba solo de un interés desde el extranjero, “sino una propuesta real para adquirir al equipo bogotano. El presidente Eduardo Méndez y la junta directiva ya la recibieron”.

El trino de Theo González que desató la molestia en Santa Fe - Foto: Captura @Theo_Gonzalez

Ante el revuelo que causó la versión del periodista colombiano, Independiente Santa Fe emitió un comunicado en el que lo menciona con nombre y apellido. “A la fecha no hemos recibido ninguna propuesta de compra por el club. Las versiones que circulan en redes sociales sobre una supuesta oferta de un grupo inversor extranjero, carecen de toda veracidad y no son ciertas”, indicó el conjunto capitalino.

“Hemos manifestado al periodista Theo González que si tiene la oferta nos la remita o publique, quién asegura que: “en las últimas horas un grupo inversor extranjero envió una propuesta a Santa Fe para la compra del club”, continúa el comunicado.

Además de referirse al periodista, que asegura tener fuentes verídicas al respecto, Independiente Santa Fe también le advirtió a sus hinchas que “les recordamos que esta es una entidad privada y que sus socios determinarán la venta cuando lo consideren necesario o existan propuestas verdaderas”.

Por último, el comunicado, que no cuenta con la firma del presidente, cierra diciendo que desde el club no saben “cuál es la intención de desestabilizar el desarrollo de la institución”.

Este es el comunicado oficial de Independiente Santa Fe - Foto: Prensa Santa Fe

Hinchada vs. directiva

Este comunicado constituye un capítulo más de la tensa relación por la que transita la hinchada de Santa Fe con los altos mandos del club. De hecho, el propio presidente se encargó de denunciar hace unos meses atrás que ha sido víctima de ataques dentro y fuera del estadio a raíz de los resultados obtenidos por el cuadro cardenal en los últimos años.

Al tiempo que anunciaba la destitución de Harold Rivera, el presidente Eduardo Méndez confesó que está dolido por los ataques de la afición cardenal. “Criticado, maltratado, se han metido con un ser que ni siquiera existe en la tierra que es mi madre. No saben ni que es lo que dicen y lo que me duele más es que no son ni los de sur, sino los de occidente, que hoy mostraron la cultura que tienen. Mi madre no tiene ninguna culpa de los errores que yo cometa”, dijo en rueda de prensa.

Ese día, Méndez se disculpó con su esposa por “tenerla en esto” y pidió que “no se metan con mi familia, porque mi familia no tiene nada que ver acá”.

Eduardo Méndez asistió a la rueda de prensa en lugar de Harold Rivera - Foto: Prensa Santa Fe

“Le digo a los aficionados que estén tranquilos. Son las palabras que hoy me nacen y aquellos que quieren el mal para la institución son los que quieren que al presidente le vaya mal. No van a ganar porque a mí la junta directiva me respalda y las decisiones que se toman son de buena fe”, advitió.

El presidente terminó diciendo que “hay 4, 5 o 7 que lideran las redes buscando como acaban con el presidente y con la familia del presidente. Es doloroso esto, pero mi conciencia está tranquila”.

Luego de aquellas declaraciones, Santa Fe cayó eliminado de la Liga Betplay, de la Copa Sudamericana y recién hace unos días hizo oficial la incorporación de Hubert Bodhert como nuevo técnico encargado de reconciliar a la hinchada a base de resultados como los que dio en su paso por Alianza Petrolera.