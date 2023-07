Medellín anunció a Alfredo Arias como técnico y hay una solución al problema con Santa Fe

El técnico uruguayo Alfredo Arias consiguió trabajo en Colombia por tercera vez: fue anunciado por el Deportivo Independiente Medellín para afrontar el segundo semestre de 2023, con los objetivos de la Liga Betplay, Copa y Copa Sudamericana sobre la mesa.

Aunque el acuerdo estaba cerrado hace varios días, un tema a solucionar con Independiente Santa Fe había demorado la presentación del estratega.

“El entrenador, que tuvo experiencia en Colombia con Santa Fe y Deportivo Cali, llega al poderoso tras ser campeón de la liga uruguaya con Peñarol”, indicó el Medellín en un comunicado.

Alfredo Arias ya dirigió en Colombia al Deportivo Cali y Santa Fe. - Foto: Independiente Medellín

El poderoso de la montaña agregó: “Arias fue campeón de la liga uruguaya con Montevideo Wanderers en 2014 y Peñarol en 2023, también obtuvo la liga ecuatoriana con Emelec en 2017″.

Arias tendrá como preparador físico a Ignacio Berriel, pero no se indicó oficialmente quién será el asistente del uruguayo, aunque se ha especulado con que Sebastián Botero ocupe la posición.

El historial de Alfredo Arias

A lo largo de su carrera, el uruguayo ha entrenado a Montevideo Wanderers, Santiago Wanderers, Emelec, Bolívar, Universidad de Chile y Peñarol.

En su país fue distinguido como mejor entrenador de la temporada 2013/2014 y en Ecuador recibió el mismo reconocimiento en 2017.

Alfredo Arias estuvo en Santa Fe durante 2022. - Foto: Foto: Independiente Santa Fe.

No obstante, de Peñarol salió rápidamente porque el equipo carbonero hizo una participación para el olvido en la Copa Sudamericana, al no sumar puntos en seis compromisos de la fase de grupos.

En Colombia estuvo en dos equipos: Deportivo Cali e Independiente Santa Fe, logrando ratos de buen fútbol, pero sin poder conseguir trofeos.

El problema con Santa Fe

Cuando Arias dejó a Santa Fe para dirigir a Peñarol, se indicó que el uruguayo no podía dirigir en Colombia por dos años, que fue el tiempo de contrato que tenía el cardenal.

Se ha señalado que, para llegar a un acuerdo, Santa Fe puede recibir dos jugadores a cambio. Uno de ellos sería el delantero Steven ‘Titi’ Rodríguez.

Hubert Bodhert, técnico del león bogotano, aseguró que Titi Rodríguez es un objetivo y que el otro nombre que estaba sobre la palestra, que es el extremo Ever Valencia, se ha complicado.

“Yo lo veo complejo, lo pedí, creería que puede ser otro. Estuvo quieto en todo el puente este, creería que hoy podríamos tener noticias y anunciarlas”, dijo el técnico sobre Valencia.

Medellín había buscado otro técnico

Aunque ya lo de Arias se hizo oficial, es sabido que Independiente Medellín tenía en el primer lugar de su carpeta al antioqueño Alejandro Restrepo, actual técnico de Deportivo Pereira.

Restrepo le manifestó al poderoso de la montaña que su prioridad era dirigir la Copa Libertadores de América con el Deportivo Pereira.

Alejandro Restrepo respeta su proceso con el Deportivo Pereira, donde ya cosechó un título. - Foto: @DeporPereiraFC

Además de lo que se conoció, habría otra razón importante por la que Restrepo le habría dicho que no al DIM. Según el periodista antioqueño Luis Arturo Henao, el técnico de Deportivo Pereira no quiso aceptar la oferta del poderoso debido a que sueña con un regreso suyo a Atlético Nacional y no quisiera estar en el rival de patio del club verdolaga.

“Hoy Guillermo Montoya, en Buenos Días Deporte, dijo que el DIM le ofreció el doble a Alejandro Restrepo y, a pesar de que lo meditó, no aceptó. Lo que yo supe es que, al final, Restrepo decidió no venir al Medellín para no cerrar las puertas en un futuro con Nacional”, escribió el periodista paisa en su cuenta personal de Twitter el viernes, 30 de junio, en horas de la mañana.

Por ahora, Alejandro Restrepo y el Deportivo Pereira, tendrán que esperar el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores el próximo 5 de junio, donde se conocerá el rival que tendrá que enfrentar el equipo colombiano en la siguiente fase del torneo de clubes más importante del continente americano.