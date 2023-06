Jorge Luis Pinto dio ‘portazo’ al regreso de Teo Gutiérrez y otra figura

Desde hace varias semanas, el futuro del delantero Teófilo Gutiérrez viene siendo una incógnita de cara a la próxima temporada. El futbolista que firmó su desvinculación del Atlético Bucaramanga ha estado en la órbita de varios clubes, pero no se ha inclinado por uno en específico.

En los últimos días, Teo visitó la ciudad de Cali para disputar un partido de estrellas, allí tuvo una reunión con el cuerpo técnico del Deportivo Cali, equipo con el que salió campeón, para un posible regreso a sus 38 años de edad.

“Teo jugó un partido amistoso en Cali y él prefirió reunirse con Pinto. Le escribí a Teófilo y le pregunté cómo le fue con Pinto y la respuesta fue un emoji con el dedo arriba”, apuntaron fuentes cercanas al club.

Teófilo Gutiérrez salió el semestre pasado del Deportivo Cali - Foto: Getty Images

Ahora bien, con los rumores en el aire, este jueves (29 de junio), el propio entrenador Jorge Luis Pinto aclaró el panorama con respecto a Teo, dando un portazo en la cara a pesar de su deseo de tenerlo.

“Él habló conmigo personalmente, lo reconozco, pero eso se discutió entre el Comité Ejecutivo y el Comité, aquí entre comillas, es la última palabra y de pronto allá no hubo el consenso total para que volviera el ‘perfume’”, dijo el timonel en charla con Blu Radio.

Además de Teo, el profesor Pinto también descartó la llegada del jugador Manga Escobar, quien hace unos días había manifestado su deseo de jugar, pero que por la misma razón le bajaron el pulgar.

“Con lo de él estamos agradecidos, por la gentileza que ha tenido de hablarnos, saludarnos, sé que tiene cosas buenas, pero también tiene otras y en eso tengo que resguardar el comportamiento de la gente del Cali y el club, duele sinceramente porque él es jugador de fútbol, pero hay detalles que no conjugan”.

Jorge Luis Pinto, técnico del Deportivo Cali. - Foto: Prensa Deportivo Cali

Por otro lado, Pinto habló un poco del panorama del equipo en cuanto a la crisis financiera que se ha venido manejando en los últimos meses: “Estamos mirando cómo armamos las cosas, cómo avanzamos y progresamos, esto es cómo una crisis de River Plate o Boca Juniors, que hay que llevarla y mirar cómo se salva”.

No obstante, el estratega se mostró tranquilo. “Actualmente, estoy un poco más tranquilo y distando que puedo trabajar como me gusta, en buenos campos e instalaciones, pero preocupado porque la nómina del Cali decreció por múltiples factores, por necesidad, porque se fueron, por lo que sea y hoy nos vemos abogados al respaldo de la cantera, que es buena, pero tiene sus límites”, agregó.

¿Qué bajas tiene el Cali para el otro semestre?

Tras haber culminado el semestre, el Deportivo Cali confirmó varias salidas de su nómina para el otro torneo. Jugadores como Kevin Dawson y Kevin Velasco fueron los primeros en dar un paso al costado.

Pinto confirmó además la salida de otros bastiones que fueron puntos altos en la campaña. “Desgraciadamente, se nos han presentado algunas idas a última hora como la de Daniel Mantilla, la venta de Velasco, la ida de Viveros bajo unas negociaciones ahí complejas, en fin, estamos viendo a ver si los reemplazamos, que es la tarea que me he propuesto y lo que le he dicho a los directivos, para poder tener un grupo competitivo”.