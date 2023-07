Atlético Nacional pasa el trago amargo ante Millonarios y empieza a mirar refuerzos de lujo; las dos posiciones que busca

Atlético Nacional quiere pasar el trago amargo que le han dejado sus últimos dos partidos y que además lo han puesto en discordia con su hinchada. Para ello, desde la directiva y el cuerpo técnico empiezan a evaluar su plantilla, en materia de llegadas y salidas.

Con el respaldo de la directiva hacia Paulo Autuori, Nacional ya busca refuerzos en posiciones específicas, todo esto para evitar dolores de cabeza por lo que pasó en la anterior temporada.

Según dio a conocer el periodista Juan David Londoño, el cuadro verdolaga está mirando en el mercado de fichajes un delantero centro y un volante ofensivo. Esto se hace para reemplazar la salida de Francisco Da Costa, quien dejó el club hace algunos días después de una temporada mala.

En cuanto al volante, este llegaría como una gran alternativa para los referentes Dorlan Pabón y Jarlan Barrera, este último con un pie afuera del club tras la final con Millonarios.

Atlético Nacional cayó en la final frente a Millonarios a pesar del gol de Jefferson Duque. - Foto: Corbis via Getty Images

Autuori y su promesa para seguir en Nacional

Paulo Autuori, técnico brasileño de Atlético Nacional, ha estado en el ojo del huracán producto de la derrota en la final de la Liga Betplay, frente a Millonarios y la humillante caída en la Copa Libertadores frente a Patronato, de la segunda división de Argentina.

Pese a las críticas, Autuori ha manifestado en más de una ocasión que ha cumplido con los objetivos que le planteó la directiva.

“Por perder una final no tengo que pedir disculpas, para nada. (Les) tengo respeto a todos y el respeto no se ve cuando se gana o se pierde. Es el día a día, esto es algo lindo de hablar en un momento como este. No tengo que pedir nada, yo tengo que trabajar el tema de los jugadores”, dijo el entrenador después de caer con Patronato, en el estadio Atanasio Girardot.

Paulo Autuori ha sido muy señalado por la afición de Nacional - Foto: Getty Images

A pesar de todo esto, la dirigencia de Atlético Nacional le ha comunicado al técnico brasileño que tiene la confianza para seguir en su proyecto al mando del club antioqueño, con el objetivo de seguir promoviendo jóvenes.

Es más, el periodista Carlos Antonio Vélez, en el espacio radial de Palabras Mayores de Antena 2, indicó que los directivos y el entrenador tuvieron una reunión donde reafirmaron el compromiso de ambas partes.

Pero lo más llamativo es que Autuori, antes de irse de vacaciones, prometió que las cosas mejorarán para el segundo semestre del 2023.

“Autuori dio las explicaciones del caso, dijo que esto iba a mejorar y se fue de vacaciones”, manifestó Vélez.

Y es que Nacional tendrá una segunda parte de año movida, puesto que deberá afrontar: los octavos de final de la Copa Libertadores, ante un rival que aún no se conoce; la Liga Betplay 2023-II y la Copa Colombia.

“A lo largo del semestre, vimos que hay una carencia de nosotros, fue muy claro y el título no iba a cambiar nada porque la lectura es muy clara. Posiblemente y dependiendo de lo que el club pueda hacer, pueden haber incorporaciones. Salvo algunos, tenemos que reducir el grupo y meter otros”, declaró el orientador de Nacional sobre lo que se viene.