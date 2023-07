Duro castigo para el campeón: Dimayor impuso drástica sanción a Millonarios tras la final con Nacional

El pasado sábado, 24 de junio, Millonarios se quedó con el título de la Liga BetPlay 2023, al vencer en cerrada definición por penales a Atlético Nacional, uno de sus rivales más acérrimos en el balompié local. Los ‘embajadores’ se quedaron con la estrella 16 y se pusieron a una sola de los ‘verdolagas’.

Las celebraciones se hicieron sentir en todo el país, pues además de vencer a este equipo, el equipo azul entró en euforia por romper una racha de más de cinco años sin cosechar un título de liga.

David Silva. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Ahora bien, después de una semana de haberse coronado campeón, el equipo embajador recibió una mala noticia por cuenta de las celebraciones en el estadio El Campín.

En el último boletín de la Dimayor, en sociedad con el Comité Disciplinario, se conoció que Millonarios recibió varias multas por distintas infracciones. La primera de ellas se dio por el uso de pólvora, esta siendo la “más leve prevista en el numeral 5 del artículo 84 del CDU de la Federación Colombiana de Fútbol”.

“Partido de final vuelta Millonarios vs. Atlético Nacional, en la cual se reportan las siguientes conductas: 1. En la salida de los clubes, actos protocolarios, se evidencian bengalas y pirotecnia por parte de hinchas ubicados en tribuna sur y bengalas rojas en la tribuna norte respectivamente” (sic), se lee en el texto.

Seguido a esto, los azules fueron sancionados económicamente “por incurrir en la infracción descrita en el literal F del artículo 78 del CDU de la FCF; en el partido disputado por la 2.ª fecha de la final de la Liga BetPlay Dimayor I 2023, contra el Club Atlético Nacional S. A.”.

Este castigo corresponde a permitir el ingreso de personas no autorizadas para la celebración. “El club local no cumplió con el protocolo de premiación en el aspecto que dejaron pasar a la cancha a los familiares y personal no autorizado ‘que no tenían manilla’ al terminar el partido, en los actos de premiación del campeón y foto oficial del patrocinado”.

Millonarios se coronó con esta nómina como campeón de Liga colombiana ante Nacional. - Foto: Dimayor

Gamero ya piensa en el segundo semestre y exige

Se pudo decir, una vez acabado el sueño continental, que la tarea en el primer semestre de 2023 para Millonarios fue cumplida en un 50 %. Por fortuna para Alberto Gamero, la consagración en Liga colombiana le dio el aval para que las directivas no acabaran con su contrato o cortaran el proceso, aunque esto no iba a pasar de ningún modo, ya que en la previa de la final ante los verdes las directivas mostraron apoyo, independiente del resultado.

Allí en el seguimiento de las horas previas, medios como Win Sports hicieron presencia y consultaron sobre una posibilidad que estaba sobre la mesa. El encargado de responder fue nada más y nada menos que el presidente azul, Enrique Camacho, quien se refirió a la continuidad de Gamero, llegara o no a ser campeón en el juego decisivo.

De manera clara, a los micrófonos del mencionado medio, dijo: “Hemos venido trabajando en eso, independientemente de cualquier resultado”. “Cuando estuvo mal lo apoyamos, cuando estuvo bien también igual, sumó. Pero finalmente, lo que dejó en claro es que, gane o pierda el samario, sigue en el azul: “Pase lo que pase, queremos que Gamero siga con nosotros y él quiere seguir con nosotros”.

Teniendo esto claro desde hace algunas semanas, todo parece indicar que el anuncio por la prolongación del contrato para el samario es cuestión de días; no obstante, en las últimas horas ha surgido una información inesperada y que puede ser clave en caso de que Millonarios quiera asegurarse al entrenador campeón. Esta situación le puede implicar un gasto de más, pero sería una exigencia de Gamero.

Alberto Gamero, técnico de Millonarios. - Foto: Getty Images

Según dio a conocer el periodista de Win Sports, Felipe Sierra, hay un tema con la condición del sitio de entrenamiento del equipo que no deja en paz a Gamero, por lo que ha pedido que haya una mejora en la infraestructura para darle un salto de calidad al cuadro azul: “Una de las solicitudes de Alberto Gamero para su renovación es mejorar la sede de entrenamiento”, dijo el mencionado comentarista.

Además, también se supo que la idea es que el sitio de entrenamiento esté acorde a la historia que mantiene la institución: “El DT solicita que esté a la altura de un equipo grande”. Junto a esto se supo que si esto llega a darse, Gamero podría llegar a firmar por tres años más, su nuevo arreglo: “El acuerdo no se ha cerrado, pero sí hay avances para que la renovación se pacte a diciembre de 2026″.