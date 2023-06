Alberto Gamero nostálgico previo a la final entre Nacional y Millonarios; recordó a John Mario Ramírez

A menos de 24 horas de la gran final del fútbol profesional colombiano, Millonarios y Atlético Nacional ultiman detalles de cara al duelo que se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá. Tanto embajadores, como verdolagas, se juegan sus cartas en lo que ha sido considerada una final histórica.

Sobre los papeles, los azules de Alberto Gamero parten como favoritos a quedarse con el título, pues las estadísticas de local lo favorecen en gran medida. Sin embargo, el cuadro bogotano no se puede confiar, pues al frente tendrá al mejor visitante del torneo que ha logrado grandes golpes en este torneo.

Millonarios y Nacional contarán con los jugadores de Selección Colombia en la vuelta de la gran final. - Foto: Dimayor

Bajo este panorama, ambos entrenadores entregaron sus últimas palabras de cara a la gran final. En el lado azul, la nostalgia imperó en el técnico samario que se aferra a la fe para lograr el anhelado título de Liga que no ha podido conseguir en tres años de proceso.

No obstante, el ‘Tito’ también se aferra a la ayuda de referentes azules, que desde el cielo estarán presentes. Es el caso de John Mario Ramírez, ídolo del cuadro azul que fue recordado en la rueda de prensa con nostalgia por el entrenador.

Al ser consultado por la ausencia del exjugador que en tres días cumplirá dos años de fallecido, Gamero no pudo contener la tristeza, pues tenía una gran amistad con Ramírez.

“Nostalgia total, porque era una de las personas que quería que viniera a Millonarios, y era una de las personas con la que tenía una buena comunicación. Ojalá que el día de mañana, Dios nos de la oportunidad. Sé que arriba él lo va a disfrutar”, dijo el entrenador.

La respuesta de Alberto Gamero a la pregunta (muy emocional, además) de @JuankPiza y @losmillonarios sobre el trino de @mateoRamirezFl1 y una anécdota con John Mario Ramírez.



🥺 No apta para ansiosos. 👏🏾Ⓜ️ pic.twitter.com/fweEiFMpiR — Paula Fresneda Gómez (@PauFresneda) June 24, 2023

John Mario Ramírez. - Foto: Twitter @MillonariosFC

John Mario Ramírez, que tenía 50 años, debutó en Millonarios en 1992 y su gran nivel lo llevó a estar en la Selección Colombia. Luego pasó por el Cali, Medellín, Tolima, Bucaramanga, Quindío, Santa Fe y Pereira. Pero el equipo de sus amores siempre fue el embajador.

En el último año, Ramírez se había desempeñado como comentarista de Win Sports, pero se despidió de esta labor para cumplir su sueño de ser técnico de un equipo profesional.

Más declaraciones de Gamero

Análisis del partido: “Yo pienso que será un partido como el que jugamos allá, no nos escondimos, ellos también proponen. Será un duelo donde el que menos cometa errores será el campeón, el que intente hacer las cosas bien, será el campeón. Esa es la idea, salir a jugar bien, intentar hacer un gol más que el oponente, será una gran final y se van a enfrentar dos grandes instituciones”.

Sentimientos de cara al duelo: “Siento una satisfacción enorme, inmensa. La vida tiene muchos tropiezos, cosas, pero siempre he sido y fuerte valiente, en esto de la dirección técnica uno se tropieza pero el día a día lo vivo con alegría, satisfacción. La oportunidad que me dio esta institución nunca la voy a olvidar, me ha tocado estar cerca a mi familia, que necesitaba y anhelaba. Será una final que me tiene feliz, porque veo a la gente contenta, Dios quiera que podamos dar esa satisfacción que todos quieren”.

Alberto Gamero, DT de Millonarios, en la rueda de prensa antes de la final ante Atlético Nacional. - Foto: Win Sports

Por lo pronto, el partido de vuelta se avizora como un gran banquete futbolístico en esta primera final de Liga entre ambos elencos. El choque está pactado para disputarse a las 7:00 p. m. con más de 35 mil personas.

Las boletas del equipo local se han vendido por completo, por lo que se espera que el máximo escenario de los bogotanos esté en su máxima capacidad.