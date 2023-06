Alexandre Guimarães se fue de frente contra Tulio Gómez tras su salida de América: “no estaba para complacer a nadie”

- Foto: Corbis via Getty Images

El brasileño no se guardó nada tras las palabras del máximo accionista del club.

El pasado jueves, 23 de junio, América de Cali confirmó el secreto a voces que venían sonando desde hace varios días con respecto a la continuidad del técnico Alexandre Guimarães. Mediante un comunicado en horas de la noche, el club confirmó la salida del entrenador que no pudo revalidar su buena campaña con un título de Liga.

“América de Cali informa a su afición, medios de comunicación y público en general que Alexandre Guimarães no continuará como director técnico de nuestro equipo profesional”, comunicó la misiva en principio dando por terminado el vínculo de entrenador y club.

“Agradecemos al profe Guimarães y a su ‘staff’ técnico por la pasión, disposición y entrega en este segundo ciclo con nuestra institución”, siguió. “En los próximos días anunciaremos los nombres que integrarán el nuevo cuerpo técnico y los refuerzos para afrontar nuestros retos deportivos en el segundo semestre del año”, terminó.

Luego de ello, varias versiones se han conocido sobre una mala relación entre el técnico y el máximo accionista del club, Tulio Gómez, quien en las últimas horas entregó detalles acerca de la salida del entrenador, revelando que este “incumplió” con un acuerdo.

“Un líder debe tener la valentía de tomar decisiones necesarias para el bienestar de la institución, incluso si no son populares, ya que la empresa tiene prioridad sobre los intereses individuales o el deseo de complacer a los simpatizantes, porque en el largo plazo no beneficiaría a la institución”, comentó.

Tras el tuit, El País de Cali se contactó con Gómez para indagar acerca de la salida del DT del América de Cali. El empresario confirmó que, en efecto, su mensaje estaba dirigido hacia él. ¿Por qué? Porque no cumplió un acuerdo de potenciar la cantera.

“Nosotros queremos un proceso donde se les dé la oportunidad a los jóvenes. América no es un Envigado en términos de cantera, pero tenemos jugadores que debieron tener oportunidad (…). Guimarães no lo respetó y no supo leer los partidos. Hubo partidos que regalamos, como sucedió contra Boyacá Chicó y contra Millonarios”, dijo al medio en mención.

Guimarães contesta

Bajo este panorama, el propio entrenador salió a hablar sobre su dimisión del club, y aprovechó para lanzar algunos dardos a Tulio Gómez por sus palabras al medio mencionado.

El entrenador brasileño, quien en su primera etapa sacó campeón al América en 2019, afirmó, también con palabras templadas, que no lo convencen los argumentos del dueño del equipo y que ya sabía cómo iba a terminar este, su segundo capítulo con los diablos, en el que no clasificó a la final, pero alcanzó “varios logros como los triunfos sobre Pasto de visitante y de local contra Medellín, lo cual les había costado muchos años a los americanos”.

Sobre su salida, Guima aseguró que siempre tuvo “una conversación muy fluida con la secretaría técnica. Te voy a contar esta historia. En los años 70, cuando se instauró la dictadura militar en Brasil, estaba de entrenador de la selección João Saldanha, y el presidente del país tenía sus debilidades por ciertos jugadores, como cualquier aficionado al fútbol. Una vez, el presidente públicamente le dijo al entrenador que tenía que convocar a fulano, zutano y mengano, y la respuesta del técnico fue: “yo no le digo al presidente a quién debe nombrar de ministro o embajador. Él a lo suyo y yo a lo mío”.

“Insisto, yo tenía una comunicación fluidísima, fluidísima, con el presidente del equipo y los asesores de la secretaría técnica. Y ahí se podía hablar de fútbol. Ahí yo explicaba mis decisiones, y si estas no fueron del agrado del dueño, no puedo hacer nada. Yo no estaba para complacer a nadie. Yo estaba para poner a los jugadores que como entrenador, como líder, creía que son los que se han ganado el derecho para arrancar los partidos. Eso lo tenía muy claro”, agregó.

Por lo pronto, América desde ya se enfocará en la búsqueda de un nuevo técnico de cara a la próxima temporada. Varios nombres se han acercado a la directiva del club, pero hasta la fecha no se ha llegado a ningún acuerdo.