América de Cali ya habla de Lucas González; presidente informó las últimas novedades

Las últimas horas en las toldas del América de Cali han sido tensas pero necesarias según lo expuesto por la directiva, pues en la noche del jueves, 23 de junio, un comunicado de parte del club dio a conocer que Alexandre Guimarães no seguiría en el cargo de entrenador luego del frustrado paso a la final durante la Liga Betplay 2023-I.

En 2023, los 26 partidos bajo la dirección técnica del escarlata le dieron como resultado final 12 triunfos, 6 empates y 8 caídas. Si bien el rendimiento fue del 53.84%, dejar escapar la oportunidad de llegar a la final de la liga colombiana, a pesar de haber clasificado, fue lo que precipitó que la decisión fuera tomada casi desde la fecha 3-4, cuando perdió los dos duelos ante Millonarios en Cali y Bogotá, respectivamente.

Si bien los resultados no lo acompañaron, el saliente entrenador tuvo momentos tensos antes de que se iniciaran los cuadrangulares finales, pues los rumores de su salida empezaron a rondar generando un mal ambiente. Aunque las declaraciones desde América querían bajarle fuerza a eso, sí se sintió molestia por la situación.

Mauricio Romero, presidente del club rojo tras la salida de Guima, salió a hablar de esos rumores que dieron malestar: “A mi lo único que se me pregunto fue sobre el tema de la renovación de Guimaraes y lo que dije era que queríamos hacer una evaluación al final de la temporada, queríamos un proceso largo, esperar hasta el final y el profe ya había sido informado”.

Alexandre Guimaraes sentenció su puesto con la eliminación en América. - Foto: Corbis via Getty Images

Sintiéndose señalado, en la conversación con Zona Libre De Humo quiso hacer entender que se sentía en paz por cómo se dio todo: “No se ha pasado por la cabeza dejar el cargo, tengo mi conciencia tranquila. Yo siento que mi trabajo valorado por la familia Gómez está muy bien referenciado, suceden cosas y lo entiendo, ya toca mirar de aquí en adelante que situación viene”.

Ahora tras el despido del brasileño, la vacante por el nuevo entrenador es una total incógnita que desde ya da para que se especule mucho, sin embargo, de manera tajante ya habló de un nombre que se informó como confirmado: “El profe Lucas no es el DT de América, no hemos firmado ningún tipo de contrato con él, es una de las opciones”.

Aún sabiendo el directivo que el mencionado no es del gusto de la afición, no lo descarta tras haber salido de Águilas Doradas. Además, afirma que se están moviendo rápido para poder confirmar el nuevo nombre: “No hemos tomado la decisión en ese sentido, debemos sentarnos a decidir lo más pronto posible, es un tema prioritario”.

Lucas González en su etapa como entrenador de Águilas Doradas Rionegro. - Foto: Twitter de Lucas González

Entre otras de las preocupaciones que hay, Romero habló de manera abierta sobre la posición de arquero que buscan reforzar sí o sí: “La estrategia nos falló, creo que se puede llamar un error, nunca pudimos ver si Quintero podía ser competencia de Novoa, debemos movernos ahora para esa posición, necesitamos si queremos aspirar a algo”.

Ricardo Gareca también ha entrado en la lista de posibles entrenadores de América. (AP/Martin Mejia) - Foto: AP/Martin Mejia

Para el cierre dejó ‘picando’ los dos temas, pues al ser consultado por un nombre para el arco, dijo: “El nombre de Diego Martínez no ha sido considerado, no está dentro de la baraja, no te podría decir si tienes el perfil o no porqué ni siquiera lo hemos analizado”. Luego sobre un técnico no colombiano, terminó: “Sobre los otros extranjeros para DT, ahí te la dejo”.