Tulio Gómez reveló el acuerdo que incumplió Guimarães y le costó su salida del América de Cali: “No lo respetó”

De la salida de Alexandre Guimarães como director técnico de América de Cali se había hablado antes de que se terminara su participación en cuadrangulares. Sin embargo, el comunicado oficial del equipo dado a conocer esta semana generó todo tipo de reacciones, en especial en la hinchada, que pedía la continuidad del timonel brasileño y nacionalizado en Costa Rica.

Los rumores aumentaron con un trino de Tulio Gómez, el máximo accionista del América de Cali, la mañana de este 23 de junio, cuando se refirió a las actitudes que debería tener un buen líder, al parecer, haciendo referencia a Guimarães.

“Un líder debe tener la valentía de tomar decisiones necesarias para el bienestar de la institución, incluso si no son populares, ya que la empresa tiene prioridad sobre los intereses individuales o el deseo de complacer a los simpatizantes, porque en el largo plazo no beneficiaría a la institución”, comentó.

Un líder debe tener la valentía de tomar decisiones necesarias para el bienestar de la institución, incluso si no son populares, ya que la empresa tiene prioridad sobre los intereses individuales o el deseo de complacer a los simpatizantes, ya que en el largo plazo no… — tulioagomez (@tulioagomez) June 23, 2023

Tras el tuit, El País de Cali se contactó con Gómez para indagar acerca de la salida del DT del América de Cali. El empresario confirmó que, en efecto, su mensaje estaba dirigido hacia él. ¿Por qué? Porque no cumplió un acuerdo de potenciar la cantera.

Tulio Gómez es el máximo accionista del América de Cali. - Foto: Twitter @tulioagomez

“Nosotros queremos un proceso donde se les dé la oportunidad a los jóvenes. América no es un Envigado en términos de cantera, pero tenemos jugadores que debieron tener oportunidad (…). Guimarães no lo respetó y no supo leer los partidos. Hubo partidos que regalamos, como sucedió contra Boyacá Chicó y contra Millonarios”, dijo al medio en mención.

Tulio Gómez también fue preguntado por la explicaciones que dio el exentrenador del equipo después de lo ocurrido, pero dejó entrever que negó lo ocurrido. Fue ahí donde volvió a referirse al tema del liderazgo.

Alexandre Guimaraes tenía su puesto en vilo en el América de Cali. El pasado 22 de junio, se informó su paso al costado. - Foto: Corbis via Getty Images

“No, usted sabe que la gente no acepta las cosas. Un líder tiene que tomar las decisiones necesarias para la empresa, aunque sean impopulares, aunque no gusten. En América no tomamos decisiones a la loca, ni con rabia, ni con emociones. Tenemos una secretaría técnica que conoce de fútbol y esa es la decisión que tomamos (terminar el contrato de Guimarães)”, agregó en conversación con El País.

En cuanto a la falta de continuidad con Guimarães, el técnico con el que América de Cali obtuvo su primer título tras el ascenso y quien regresó al equipo tras una polémica salida durante la pandemia, Gómez brindó una explicación. Según él, nada tuvo que ver con la falta de clasificación a la final.

“No importa que nos hayan eliminado, pero no tuvo el liderazgo que queremos, no es el camino que necesitamos. Un técnico tiene que trabajar a los jugadores, tiene que ser un maestro que corrija a sus jugadores”, expuso.

La oficialización de la salida de Guimarães

El pasado 22 de junio, el club escarlata oficializó la salida de Alexandre Guimaraes; lo hizo mediante un comunicado de prensa.

“América de Cali informa a su afición, medios de comunicación y público en general que Alexandre Guimarães no continuará como director técnico de nuestro equipo profesional”, comunicó la misiva, dando por terminado el vínculo entre el entrenador y el club.

Comunicado oficial sobre la salida de Guimaraes. - Foto: Prensa América de Cali

“Agradecemos al profe Guimarães y a su staff técnico por la pasión, disposición y entrega en este segundo ciclo con nuestra institución”, siguió el texto, con el que América demostró gratitud por parte de América de Cali al entrenador que en el pasado del otorgó una estrella.

Para finalizar, se aseguró que los trabajos para anunciar el nuevo entrenador ya están en curso y será oficializado en breve: “En los próximos días anunciaremos los nombres que integrarán el nuevo cuerpo técnico y los refuerzos para afrontar nuestros retos deportivos en el segundo semestre del año”.