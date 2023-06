Confirmado: equipo del fútbol colombiano cambiará de ciudad; la decisión generó molestia en hinchas y autoridades

Una triste noticia para los habitantes del Cesar fue confirmada por el presidente del equipo, Nicolás Baena, en medio de la reunión extraordinaria que tuvo junto a la Dimayor. Cerca de dos décadas participó el equipo en el torneo de ascenso en la capital del departamento del Cesar, el cual ahora deja a sus habitantes sin fútbol profesional colombiano.

La decisión de trasladar la sede principal del equipo fue acordada por el máximo accionista del Club y respaldada por la Junta Directiva, quienes sostuvieron una reunión de manera virtual el pasado jueves 22 de junio. Los resultados de la votación fueron cuatro votos a favor y uno en contra, el cual fue por Morelli Socarrás, quien representa a los accionistas minoritarios del club.

Equipo 2023 de Valledupar FC en su estadio Armando Maestre. - Foto: @ValleduparVFC

Según Baena, una de las principales razones por las cuales se toma esta decisión es por la falta de apoyo de la Gobernación del Cesar. “El detonante de esto es cuando vemos que las personas que no nos quieren ayudar, que nos dicen que no tienen cómo, que no nos contestan, que no nos reciben, después van y buscan a un equipo como Águilas Doradas para traerlo, ofreciéndole sumas a lo que nosotros ni nos acercábamos, se nos hizo muy extraño que no nos quieran en la ciudad”, agregó.

Asimismo, comentó que “entonces nosotros, a raíz de eso, hemos estado buscando opciones para la mejoría del club, esa es la realidad. Nadie nos ha recibido, no nos han buscado, hemos buscado reuniones, hace un año y medio, ustedes saben que las personas que toman determinaciones no nos han querido recibir las llamadas, ya vamos para un año y medio, se nos ha vuelto algo que no estamos conformes con eso y estamos buscando opciones para la mejoría del club”.

El Valledupar estuvo presente en los cuadrangulares de este semestre. - Foto: DIMAYOR

Ante estas declaraciones, la Gobernación contestó por medio de un comunicado en el cual afirman que garantizaron las condiciones económicas y apoyaron al club no cobrando el alquiler del estadio donde jugaba Valledupar F. C. “El Gobierno del Cesar, como la mayoría de los cesarenses, lamenta la decisión de los directos del Valledupar F. C., de llevarse del departamento al equipo que representa un atractivo y un incentivo para los jóvenes del departamento. Se menciona, entre los motivos de esta decisión, la falta de apoyo institucional, frente a lo cual hay que aclarar que se trata de una empresa privada, con ánimo de lucro, a la cual la administración no puede hacerle aportes directos, como ocurre con las ligas deportivas en las cuales se hace una inversión importante para incentivar la práctica y competencia de niños y jóvenes en distintas disciplinas deportivas”.

Además, recalcan que la administración actual ha realizado inversiones mensuales superiores a los 150 millones de pesos en gastos de servicios públicos, vigilancia del estadio, entre otros. “En primer lugar, la casa permanente del equipo ha sido el estadio Armando Maestre, construido por el Gobierno del Cesar, una infraestructura con grama de talla internacional, modernos camerinos, sala VIP y un moderno gimnasio que instalamos especialmente para el entrenamiento de los jugadores”. Asimismo, el comunicado agrega que, “para el Valledupar F. C. no representa costo alguno el uso constante del estadio, pues se lo cedemos en calidad de préstamo, mientras otros equipos deben pagar arriendo por el uso de los estadios en sus respectivas ciudades”.

Estadio Armando Maestre. - Foto: @ValleduparVFC

Finalmente, aclaran que “la Gobernación tiene a su cargo los costos de los servicios de energía eléctrica, suministro de agua, y vigilancia del estadio, lo cual representa para el departamento una inversión mensual por encima de los 150 millones de pesos, lo cual ha sido un constante alivio para el Valledupar F. C. Así pues, el Departamento ha hecho su parte en apoyo de una institución deportiva que, por su naturaleza, requiere esfuerzos de distintos sectores.”

Por el lado de Baena, agradeció a la hinchada por el apoyo que tuvieron durante más de diez años. “Sentimos mucho por la hinchada, por el apoyo que nos estaban brindando, pero es insostenible estar donde a uno no lo quieren”.

Asimismo, agregó que solamente falta la confirmación de la Asamblea Extraordinaria de la Dimayor, la cual se realizará el próximo 6 de julio, pero que ya está la aprobación del nuevo estadio, parte del ente mayor del fútbol colombiano, que será en el municipio de Soacha, Cundinamarca.