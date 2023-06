Daniel Cataño entregó noticias sobre su estado de salud tras salir en el duelo entre Millonarios con Nacional

El pasado miércoles, Millonarios logró sacar un punto valioso en el primer duelo de la gran final del fútbol colombiano. Los embajadores plantaron cara en el Atanasio Girardot y se fueron con un 0-0 que ahora tendrán que revalidar ante su gente el próximo sábado.

Durante el encuentro, el equipo de Alberto Gamero tuvo las opciones más claras de gol por medio de sus dos referentes, Daniel Cataño y Macalister Silva. Ambos futbolistas inquietaron el marco de Castillo con dos balones en los palos que habrían sido cruciales en esta reñida llave.

Nacional vs. Millonarios - Final ida Liga BetPlay Dimayor 2023. - Foto: DIMAYOR

Con un aguerrido Millonarios, el esfuerzo físico se hizo notar en algunos jugadores. Ese fue el caso de Cataño, quien sobre el minuto 71 de juego tuvo que ser sustituido por una molestia física.

La noticia encendió las alarmas en los hinchas del embajador de inmediato, pues tienen depositada toda su fe en el talentoso volante que se ha destacado en esta temporada.

Cabe anotar que Millonarios ha pasado por varias afugias en este torneo gracias a las lesiones en distintas figuras. De hecho, cuando el 10 no estuvo presente, el equipo azul sufrió bastante.

Cataño habla

Bajo este panorama, y con la incertidumbre en el aire, el mismo Cataño salió a dar un parte de tranquilidad a su afición, asegurando que salió para evitar un problema mayor que le impidiera jugar el sábado.

“Estoy bien gracias a Dios; por tema del tobillo y la lesión anterior tomé precaución, pues, cuando pateé ese balón cruzado ahí me lastimé, entonces por protegerlo muchas veces, el dolor se me cargó en la pantorrilla, pero no hay nada grave, simplemente fue para estar bien el sábado”, dijo.

No obstante, el jugador dio su análisis del juego, asegurando que fue un resultado “favorable porque fue un empate de visita, la serie está abierta para los dos equipos, estamos con los pies sobre la tierra y sabiendo que esto no ha terminado; hasta ahora se jugó el primer tiempo, fue un partido bastante complejo y acá en Bogotá esperamos sacarlo adelante”.

Daniel Cataño. - Foto: Twitter @MillosFCoficial

Y agregó: “Creo que el equipo se paró bien, hizo un buen partido, buen planteamiento, nos comportamos a la altura, pero en Bogotá tenemos que ser más intensos, y buscar más el arco rival porque estamos de local y hay que tratar de buscar un gol rápido que nos ponga adelante del marcador”.

Por otro lado, Alberto Gamero también entregó tranquilidad a su afición por las salidas de Cataño y Stiven Vega. “Los cambios fueron prácticamente por calambres, no fueron por una molestia muscular, caso Vega y Cataño, que incluso ellos mismos pidieron los cambios. No queríamos que ninguno hiciera un esfuerzo mayor y que se pusiera en riesgo el partido del sábado”.

Alberto Gamero habla sobre la final de vuelta. - Foto: Dimayor

Así las cosas, Millonarios contará con toda la pesada para el duelo de vuelta que se dará el sábado en El Campín desde las 7:00 p. m.

Además de la nómina que ofició en Medellín, los azules contarán con la presencia de Óscar Cortés y Álvaro Montero, hombres que hicieron parte de la gira europea con la Selección Colombia, pero que no tuvieron mucha acción.

Final vuelta

Sábado 24 de junio

Millonarios FC vs. Atlético Nacional

Hora: 7:00 p. m.

Estadio: El Campín

Transmisión: WIN+