“Millonarios perdió”: ídolo de Nacional, ‘picante’ tras la final de ida en Liga Betplay

Horas después de la primera final entre Atlético Nacional y Millonarios por el título de Liga Betplay 2023-I, se han ido conociendo reacciones de todos los sectores que muestran su favoritismo hacia una u otra de las partes. En esta oportunidad, dos ídolos de los verdes fueron quienes dieron su opinión tras el primer juego, mismo que para uno no tuvo el nivel deseado por parte del cuadro antioqueño.

Macnelly Torres como panelista del Vbar de Caracol Radio, señaló que esta tipo de definiciones no incide mucho el resultado el primer juego: “No contento con lo visto por parte de Nacional pero... conozco de esta clase de finales donde sé que el primer partido tampoco dice mucho”, además consideró que “estas finales se cierran en la vuelta y creo que Nacional va a tener mejores posibilidades en Bogotá”.

Al ser cuestionado por quién dejó escapar una oportunidad de oro en la ida para sacar una diferencia, afirmó que habían sido los azules. Así explicó sus argumentos para dicha apreciación: “Millonarios perdió más, tuvo para irse con la ventaja ya sea mínima o incluso de un 0-2 porqué tuvo posibilidades. En Bogotá pudo jugar más tranquilo y sin esos riesgos que te hacen dejar espacios donde Nacional complica”.

Para terminar sus conceptos en el bloque donde fue requerido, se mostró preocupado en cierta medida por la posibilidad latente de que Nacional caiga en Bogotá, pues considera que puede ser una marca imborrable para el que salga derrotado: “El hincha de Nacional por nada del mundo quiere perder esta final. De parte y parte quien pierda esta final, carga una ‘maletica’, da un paso al costado”.

Macnelly Torre y Alexis Henríquez hacen parte de la historia dorada de Nacional. (Photo by Marcos Ruiz/LatinContent via Getty Images) - Foto: Getty Images/Marcos Ruiz/LatinContent

El otro en hablar también para Caracol Radio pero en el programa El Alargue, fue Faryd Díaz. Allí hizo referencia al juego y la jerarquía: “son dos cosas muy distintas, para nadie es un secreto que el juego del profe nos gusta, pero igual es final y es aparte, indudablemente de que el juego esté bonito esté como esté, Nacional siempre tiene que poner un poquito extra de ese tinte de buen fútbol pero es final y toca ir a buscarla”.

Sin estar cómodo con lo visto por el equipo de Paulo Autuori, resaltó que hay un ítem que pone por encima a los verdes: “su mejor fortaleza no es la defensa pero cuando ataca hace muchísimo daño”, no obstante, temió por lo que pueda hacer el rival: “Millonarios es bueno haciendo contras, es bueno también jugado. Si Millonarios sale a jugar creo que puede complicar a Nacional y si sale a defenderse va a sufrir como todos, es final y es abierta, hay que salir a jugar”.

Para terminar, Díaz mostró su descontento de lo que ve de Nacional aún cuando es finalista: “A mi parte personal no me gusta, no por los jugadores sino por el planteamiento”. A pesar de ello, su sentimiento tras un paso exitoso de su carrera lo hace querer que independiente de como juegue el equipo, quiera que saque adelante la finalísima: “Yo quiero, vamos Nacional y obvio que le voy a Nacional independiente de contra quién juegue”.

Millonarios ya supo lo que es ser campeón en casa de Atlético Nacional. - Foto: Dimayor

La IA definió el campeón

Con la incertidumbre en el aire, varios usuarios recurrieron a la inteligencia artificial, la cual ha dado de qué hablar en los últimos meses al arrojar datos precisos. De acuerdo con esta programa, el ganador de la gran final será Millonarios, pues su argumento parte de su gran rendimiento como local en esta temporada.

“Millonarios como local ha tenido un buen balance de partidos a su favor en el estadio El Campín de Bogotá, por lo que se esperaría que obtenga una victoria ante sus fanáticos”, arrojó el pronóstico de la IA.