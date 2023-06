Sebastián Viera ya definió su futuro tras salir del Junior: dio sorpresivo anuncio

Después de un largo tiempo defendiendo los colores de Junior de Barranquilla, Sebastián Viera tuvo que decir adiós hace un par de semanas al club que lo arropó en Colombia. La salida del ídolo rojiblanco fue sorpresiva, pero hacía parte del proceso de reestructuración que pretende imponer el técnico ‘Bolillo’ Gómez en el onceno.

Bolillo Gómez contó las razones de la salida de Viera - Foto: Montaje SEMANA ( Dimayor - Getty Images)

La salida estuvo antecedida de una borrada total del uruguayo en el primer semestre de la liga colombiana. En su lugar estuvo Jefferson Martínez, quien para ese momento a pesar de no tener continuidad, se convirtió en el hombre de confianza del antioqueño que lo dejó en el arco hasta el cierre de la fase regular.

Melissa Martínez, reconocida periodista deportiva, fue quien destapó hace unos días que la continuidad de Viera estaba casi sentenciada y que dependería de él si deseaba continuar en la institución, donde por más de 10 año fue inamovible. Finalmente, todo parece indicar que el portero no quería dejar esa imagen y prefirió salir.

Así las cosas, una semana después de conocerse esta noticia, el Junior comunicó este jueves que el golero terminó de manera definitiva su historia de amor. Mediante un comunicado, el club anunció la salida del guardameta y agradeció más de 10 años de servicio.

Sebastián Viera cumplió más de una década con Junior y sumó varios títulos. - Foto: Getty Images

“Siete títulos en diferentes competencias (3 ligas, 2 superligas y 2 copas), 638 partidos jugados, 13 goles anotados (11 en Liga, 1 en Conmebol Libertadores, 1 en Conmebol Sudamericana), rendimiento superlativo en defensa de su arco, son los extraordinarios registros de Sebastián Viera en Junior desde 2011″, inicia la misiva.

Luego, se agregaba la terminación del contrato: “De común acuerdo, las partes han decidido terminar anticipadamente el vínculo contractual que tenía vencimiento en diciembre de 2023. Compartimos con medios y afición nuestra gratitud a Sebastián por todos estos años de trabajo por Junior”.

Minutos después de esto el jugador se hizo cargo de su mensaje de despedida para la afición, mismo que publicó en redes sociales y que la gente recibió con sentimiento, tanto que días después barras populares decidieron tener un encuentro con el charrúa para agradecerle por todo lo realizado, además, las autoridades de Barranquilla le hicieron otro homenaje.

Sebastián Viera se despidió de los aficionados de Junior con lágrimas. - Foto: Captura de pantalla Toque Sports.

Tras todo estos momentos simbólicos por la partida de un referente, se empezó a especular sobre su continuidad y en qué equipo de Colombia o el exterior seguiría su carrera deportiva. De manera tajante, el portero aseguró que de no ser en Junior, no jugaría por respeto en ningún otro onceno de Colombia.

Internacionalmente, también se le vinculó a otros clubes, pero esto no parece ser viable de acuerdo a las últimas declaraciones que entregado en conversación con El Ámbito. “Seguir jugando al fútbol lo estoy todavía analizando, ya he descartado varias posibilidades porque en Colombia no jugaría en otro equipo y en Uruguay si no es Nacional tampoco”, afirmó.

Poniendo como prioridad a su círculo más cercano, quien lo ha acompañado en su carrera, dijo: “Me he cerrado a otras posibilidades y pienso en mi familia porque no quiero más sacrificios”. Además, reveló que ya tiene adelantada la ocupación a la que se quiere dedicar cuando se consuma su retiro definitivo: “Para lo que me he preparado es para ser director deportivo”.

Finalmente, como voz autorizada de Junior dio su concepto sobre su compatriota, Santiago Mele, quien si nada extraordinario ocurre sería su reemplazante natural: “Es muy buen arquero y a mí me gusta mucho. Si llega, ojalá le vaya muy bien. Es rápido, técnico, pero esta es una plaza difícil y esperemos que acá pueda rendir y adaptarse lo más pronto posible”.