Grave denuncia por presunto amaño de partidos ‘salpica’ al fútbol colombiano: técnico reveló todo

La tarde del pasado sábado -13 de mayo- venía siendo tranquila en el fútbol colombiano, tanto en la primera como en la segunda división se venían dando los partidos correspondientes a las últimas jornadas de ambos torneos. En el torneo de la ‘B’, quedaban definidos los finalistas para disputar el título del primer semestre.

Allí, luego del enfrentamiento entre Boca Juniors de Cali y Deportes Quindío que terminó con victoria para los locales por 2-1, fue que el entrenador, Alejandro Guerrero, tomó el valor para denunciar un supuesto amaño de partidos que se viene presentando en el rentado local desde hace más de cinco años.

Grave denuncia del Profesor Alejandro Guerrero, DT de Boca Juniors de Cali, sobre situaciones de amaño de partidos en Colombia que se vienen presentando desde 2018

“Hay situaciones que se han presentado este semestre... pero es destapar todo. Llega un comunicado a los directivos de parte de la Dimayor y Federación sobre situaciones que se vienen presentando desde el 2018″, inició diciendo el entrenador del cuadro caleño.

Complementó su información, diciendo que se ha vuelto incontrolable: “¿Qué clase de situaciones se han presentado? que se han amañado los partidos y empiezan a investigar a todo lo que es el cuerpo directivo, cuerpo técnico y jugadores. Yo puedo ser el técnico más malo del mundo, pero la situación de los amaños de partidos no la podemos controlar como técnicos”.

El fútbol colombiano está en cabeza de Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor.

Sobre las pruebas para dar tal denuncia, refirió los visto por él mismo donde algunos jugadores serían los señalados: “Son cosas extrafutbolísticas que han jugado en contra suya. Es difícil controlar lo que en muchos partidos se vio evidente en muchos jugadores”.

Además, entre las graves frases que lanzó aseguró que una jugador ya habría recibido un castigo por estar implicado en esto: “Habría que preguntarles a la Dimayor y a la Federación, que son los entes que investigan. De hecho, se presentó una sanción de dos años para un jugador que estuvo el semestre pasado con nosotros”.

Restrepo contó que la alerta sobre dichos amaños la había hecho el presidente del club, Alexander Otero, quien les comunicó todo hace pocas semanas: “Eso nos lo manifestó el Presidente hace cuatro partidos en el camerino. Eso da impotencia, porque toda la capacidad no se ha visto reflejada en la cancha”.

Por su parte, el medio de Cali, El País, decidió investigar y logró contrastar con el entrenador sus primeros testimonios. Allí, Restrepo afirmó que “he notado comportamientos extraños en algunos jugadores, uno los conoce y sabe lo que pueden dar, pero pruebas no tengo”.

Boca Juniors de Cali: equipo que milita en la 'B' del fútbol colombiano. - Foto: Dimayor

Conocedor del proceso desde 2018 cuando se hizo técnico de ‘Boca’, el estratega dijo que dicha situación ha hecho que algunos jugadores salgan de la actual nómina del equipo: “desde que llegó el comunicado, varios jugadores del equipo renunciaron y otros han sido descartados”.

Finalmente y a la espera de pruebas contundentes sobre este hecho, en el Torneo Betplay no es la primera vez que se habla de “amaño” de partidos. El exfutbolista y ahora técnico del Atlético de Cali, Giovanni Hernández, un tiempo atrás había expuesto situaciones similares.

“Estoy mirando qué es lo que sucedió hoy, este no es el equipo, algo pasó, algo sucedió, no sé si de afuera o de adentro, ustedes saben a qué me refiero. Vamos a ser sinceros, yo he sido un buen perdedor, yo siempre salgo, doy la mano y doy la cara porque esto es fútbol, es de valientes, hoy pasó algo, algo pasó”, expuso.

Para concluir, no fue certero al decir en específico de que se trataba, pero apeló al sentido común para saber de lo que estaba hablando: “Ustedes saben a qué me refiero, hay algo que le ha hecho daño al fútbol, ustedes saben, ustedes no son ningunos bobos, señores periodistas, hay algo que le ha hecho daño al fútbol”.