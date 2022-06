Felipe Pardo y César Augusto Londoño siguen con la polémica sobre el supuesto ‘amaño’ en el FPC

Foto: Screenshot (You Tube - Dimayor y César Augusto Londoño)

El comunicador y el jugador han librado, desde hace varios días, una disputa sobre una denuncia que hizo Londoño a la que el referente del DIM no se ha quedado en silencio.

Una nueva parte de un capítulo bochornoso en el FPC se está escribiendo desde hace varios días y ha tenido actualizaciones durante las últimas horas. Todo en boca del referente del Independiente Medellín, Felipe Pardo, quien en la más reciente rueda de prensa pospartido de su equipo, en la que lograron vencer al Envigado por la cuarta jornada de las finales en el FPC, ha dejado un nuevo recado para el periodista César Augusto Londoño, quien desde hace algunos días lo acusa de un supuesto pedido para amañar un partido.

De manera categórica, el atacante del poderoso expresó en la noche de este jueves –9 de junio– lo siguiente: “Quería decirle al señor César Augusto Londoño que a mí como jugador me puede criticar y decir todo lo que quiera, pero como persona no puede manchar lo que yo soy”.

Complementando su primera intervención, el atacante del cuadro rojo pidió respeto para su carrera deportiva: “Soy una persona honesta, leal, respetuosa, que ha conseguido las cosas con el sudor de su frente y por algo estuve mucho tiempo por fuera. Nadie me ha regalado nada. Solo quería decirle que por favor pida disculpas en su programa”.

Todo se ha desencadenado desde el pasado fin de semana cuando los dos equipos de Antioquia se enfrentaron por la tercera fecha de las finales de la Liga BetPlay 2022-I. Desde entonces, Independiente Medellín se encuentra en el centro de la polémica, debido a que, de acuerdo con lo expuesto por el técnico de los naranjas, Alberto Suárez, en su momento los jugadores y el cuerpo técnico del DIM quedaron molestos por el resultado y se lo recriminaron camino a los vestuarios.

Según Suárez, el jugador Felipe Pardo le insinuó que el Envigado se había jugado “una final” frente al Medellín y no había actuado de la misma manera ante Tolima o Equidad en estos cuadrangulares. “Yo le quiero decir a Pardo que a mí me paga Envigado y no el DIM. Hay 13 canteranos en mi equipo, debemos ser competitivos y soy leal con mi institución”, señaló el estratega vallecaucano en rueda de prensa.

“Al profesor Julio Comesaña lo admiro, pero Envigado no juega diferente contra Medellín. Nos vamos a preparar para ganarles. Queremos seguir siendo competitivos”, sentenció.

El pasado lunes –6 de junio– en el programa de radio de Londoño, este hizo referencia del tema y de manera expresa dijo: “Pardo les dijo que se dejaran ganar”. Por dicho comentario fue que el jugador del DIM hizo su intervención en el inicio de la rueda de prensa del juego de este jueves 9 de junio.

Finalmente, el comunicador durante el día, después de ese nuevo comentario del jugador, decidió usar su canal de YouTube para dar un nuevo concepto a lo que ha venido aconteciendo en los últimos días: “Lo admiro porque fue un triunfador en el fútbol internacional, pero no voy a rectificar”, ante el pedido del jugador para que el periodista hiciera la corrección de lo dicho.

Por otra parte, Londoño envío un mensaje preciso hacia el atacante del equipo de Medellín: ”No estoy atentando contra su honra, si me toca rectificar algo que dije lo hago sin problema, con frecuencia debo hacerlo porque a veces no nos informamos lo suficientemente bien, pero la declaración de Alberto Suárez fue clara y evidente”, añadió en su canal.

Para concluir, el reconocido periodista señaló que espera una explicación de Pardo por lo dicho hace algunos días: “No lo voy a cuestionar, pero usted tiene que explicar, Pipe, lo que dijo esa noche en el partido, cuál fue su intención para que Alberto Suárez haya dicho lo que dijo”.