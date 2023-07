Atlético Nacional ajusta cuentas: solo busca un refuerzo y ya descartó a un extranjero

Ya ha pasado más de una semana desde que Atlético Nacional perdió la final de la Liga Betplay 2023-I con Atlético Nacional y hasta ahora no se han dado movimientos en cuanto a la llegada de refuerzos.

Por ahora, la única novedad del equipo antioqueño es la salida del delantero brasileño Francisco Da Costa.

A través de un comunicado de prensa, se anunció oficialmente la terminación del vínculo entre el atacante y el Rey de Copas: “Atlético Nacional informa que el jugador Francisco Da Costa no continuará haciendo parte de nuestro equipo”, reza el mensaje que confirmaba lo que ya se venía manejando de manera extraoficial.

Yesus Cabrera y Francisco da Costa. Deportivo Pereira vs. Atlético Nacional. - Foto: Dimayor.

“Queremos agradecer al futbolista por su disposición a lo largo de estos seis meses en los que estuvo como parte de nuestra plantilla profesional”, agregó.

Da Costa, quien llegó desde el Bolívar, de Bolivia, disputó un total de 13 compromisos con el verde antioqueño y solo marcó un gol. Ganó una Superliga con el club.

Los rumores de Atlético Nacional

Pero que no haya llegado nada no quiere decir que no existan rumores con el equipo antioqueño y uno de ellos llegó desde el fútbol uruguayo.

Según el periodista Christian ‘Cale’ Sánchez, el verdolaga tenía en carpeta al volante ofensivo Maxi Cantera, de 30 años. Es más, indicó que “solo falta la firma” y que la vinculación sería a préstamo.

𝐑𝐔𝐌𝐁𝐎 𝐀 𝐂𝐎𝐋𝐎𝐌𝐁𝐈𝐀 ✈️🇨🇴



Solo falta la firma para que MAXI CANTERA sea nuevo jugador de ATLÉTICO NACIONAL de Medellín. Sería a préstamo.

Gran baja para el rojiverde. pic.twitter.com/dU6W2BUdE1 — 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧 “𝐂𝐚𝐥𝐞” 𝐒𝐚́𝐧𝐜𝐡𝐞𝐳 (@Calefutboleros) July 5, 2023

Es más, el periodista Rafael Castillo, de Sport890, explicó: “Hoy a la tarde Deportivo Maldonado contestará a la oferta de @nacionaloficial por Maxi Cantera”, y expresó: “No está definido el tema y continúan las conversaciones”.

En 2023, Cantera ha jugado en el Deportivo Maldonado de su país, disputando 17 partidos, anotando siete goles y entregando seis asistencias. En Uruguay también jugó en Liverpool, Fénix, Nacional de Montevideo y estuvo en el Táchira, de Venezuela.

Desmienten el rumor

No obstante, en el programa Palabras mayores, el periodista Carlos Antonio Vélez dio a conocer que Atlético Nacional no está detrás de los pasos de este futbolista uruguayo, ya que no es la posición que quiere reforzar el club.

Maxi Cantera fue ligado con Atlético Nacional desde Uruguay. - Foto: @maldosad

“Atlético Nacional va a contratar a un delantero, donde ya están (Jefferson) Duque y (Tomás) Ángel. Será el reemplazo de Da Costa. Si se llegara a ubicar a Jarlan Barrera en un equipo del país o del extranjero, se traería a un centrocampista y Maxi Cantera sí es una opción en ese caso”, anotó.

Además, Carlos Antonio Vélez señaló: “En Nacional no hay plata, hay unas deudas terribles con los bancos y debe pagarlas”.

Jarlan Barrera sería el siguiente en salir

El mediocampista samario Jarlan Barrera contempla rescindir su contrato con Atlético Nacional tras el fatídico penal fallado en la final de la Liga Betplay 2023-I. El jugador, de 27 años, quien ha estado bajo el escrutinio público, habría tomado una decisión crucial respecto a su futuro.

Según el periodista Pipe Sierra, el representante de Barrera, Kormac Valdebenito, estaría trabajando para negociar la rescisión del contrato con el equipo verdolaga. Ambas partes ya habrían iniciado las conversaciones para ponerle fin al contrato que fue firmado en 2022 y que originalmente se extiende hasta junio de 2025.

Jarlan Barrera llegó a Atlético Nacional en 2019. - Foto: Getty Images

Además de los aspectos deportivos, esta posible ruptura sería una noticia favorable para el club antioqueño en términos económicos, ya que Barrera es uno de los jugadores de mayor peso salarial en la plantilla.

Cabe destacar que esta no sería la primera vez que Jarlan Barrera deja un equipo de manera gratuita, ya que experimentó una situación similar con Junior en 2018. Sin embargo, en aquella ocasión la partida se produjo porque expiró su contrato y no renovó, no por una rescisión anticipada.