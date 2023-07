Nacional no le perdonó el bajo nivel a Francisco Da Costa y tomó una radical decisión sobre su futuro

Después de caer en la final del fútbol colombiano, Atlético Nacional ha decidido pasar la página y concentrarse en sus objetivos principales para lo que resta del año.

En este sentido, el club paisa ha comenzado a determinar qué jugadores formarán parte de su plantilla para afrontar el segundo semestre. Una de las salidas confirmadas es la del delantero brasileño Francisco Da Costa, quien llegó con grandes expectativas, pero no logró cumplir con el rendimiento esperado.

Francisco da Costa. - Foto: Twitter Atlético Nacional.

A través de un comunicado de prensa, se anunció oficialmente la terminación del vínculo entre el atacante y el Rey de Copas: “Atlético Nacional informa que el jugador Francisco Da Costa no continuará haciendo parte de nuestro equipo”, reza el mensaje que confirmaba lo que ya se venía manejando de manera extraoficial.

“Queremos agradecer al futbolista por su disposición a lo largo de estos seis meses en los que estuvo como parte de nuestra plantilla profesional”, agregó.

➡️ COMUNICADO OFICIAL FRANCISCO DA COSTA 📄 pic.twitter.com/91vc0p0OFZ — Atlético Nacional (@nacionaloficial) July 4, 2023

Da Costa apenas tuvo la oportunidad de disputar 468 minutos en 10 apariciones en la Liga BetPlay 1 2023, además de 90 minutos en uno de los dos duelos de la Superliga 2023 y 88 minutos en dos apariciones en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023. Esta es la segunda salida confirmada hasta el momento por parte del conjunto verde, después de la partida del centrocampista Nelson Palacios al Real Salt Lake de la MLS.

“Nuestra institución le desea éxito a Francisco y esperamos que su carrera como profesional siga su rumbo de la mejor manera”, añadió el club en el mensaje publicado este martes.

A lo largo de todas las competiciones en las que participó en este 2023, el delantero brasileño solo consiguió anotar un gol. Su salida del equipo se debe a su bajo rendimiento en el conjunto paisa.

Cabe recordar que, a principios de junio, Da Costa sufrió un fuerte susto cuando perdió el control de su vehículo, el cual terminó volcado al costado de la vía que conduce desde el Aeropuerto José María Córdova de Rionegro hasta Guarne.

Según el informe de la Policía de Tránsito y Carreteras de Antioquia, el jugador, quien conducía el vehículo, salió ileso del accidente. El incidente ocurrió mientras Francisco Da Costa se dirigía al entrenamiento del equipo, pero afortunadamente no hubo más personas afectadas.

Francisco da Costa fue protagonista de un accidente en Medellín. - Foto: Captura de pantalla: @Jwillocv

Jarlan Barrera, el próximo que saldría del verdolaga

El mediocampista Jarlan Barrera contempla rescindir su contrato con Atlético Nacional tras el fatídico penal fallado en la final de la Liga Betplay 2023-I. El jugador de 27 años, quien ha estado bajo el escrutinio público, habría tomado una decisión crucial respecto a su futuro.

Según el periodista Pipe Sierra, el representante de Barrera, Kormac Valdebenito, estaría trabajando para negociar la rescisión del contrato con el equipo verdolaga. Ambas partes ya habrían iniciado las conversaciones para poner fin al contrato que fue firmado en 2022 y que originalmente se extiende hasta junio de 2025.

Además de los aspectos deportivos, esta posible ruptura sería una noticia favorable para el club antioqueño en términos económicos, ya que Barrera es uno de los jugadores de mayor peso salarial en la plantilla.

Cabe destacar que esta no sería la primera vez que Jarlan Barrera deja un equipo de manera gratuita, ya que experimentó una situación similar con Junior en 2018. Sin embargo, en aquella ocasión la partida se produjo porque expiró su contrato y no renovó, no por una rescisión anticipada.