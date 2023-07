Jesurún envió fuerte mensaje a alcaldías: “Dan prioridad a conciertos y le están haciendo mucho daño al fútbol”

En las principales ciudades del país, los clubes de fútbol se enfrentan a dificultades cada vez mayores debido a la celebración de eventos y conciertos en los estadios. El calendario deportivo se vuelve más apretado y surgen problemas adicionales, como el estado de la gramilla.

Incluso, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) sancionó anteriormente con multas económicas a Independiente Santa Fe y Millonarios debido al estado del campo de juego en el estadio El Campín.

En una entrevista con César Augusto Londoño para el Diario AS Colombia, Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, afirmó que estos eventos están perjudicando el fútbol. Jesurún señaló que los estadios, en primera instancia, están destinados al juego y, por lo tanto, se debería consultar a los clubes primero si en esas fechas pueden realizar conciertos, pero lamentablemente ocurre lo contrario.

Ramón Jesurún, presidente de la FCF. - Foto: LEÓN DARÍO PELÁEZ SÁNCHEZ

Jesurún mencionó una carta que recibió de Medellín en la que se informaba que en los próximos cuatro meses se llevarían a cabo de 12 a 15 conciertos. En este sentido, solicitó a Nacional y Medellín, equipos clasificados en competencias internacionales, que no utilicen los estadios para estos eventos.

Si bien respeta los conciertos y a los artistas, y también disfruta asistir a ellos cuando puede, considera que los estadios de fútbol se construyeron primero para el fútbol. Jesurún argumentó que se debería preguntar a los estadios y a los equipos si tienen disponibilidad en determinadas fechas para realizar conciertos, y no al revés.

La preocupación sobre los eventos en el Estadio Atanasio Girardot involucra a Nacional y Medellín, los dos clubes que disputan sus partidos como local en dicho recinto, tanto en la Liga BetPlay como en competencias internacionales (Nacional en la Copa Libertadores y Medellín en la Copa Sudamericana).

La ciudad de Medellín tiene programados más de 12 conciertos para este segundo semestre.

Recientemente, la Dimayor envió una carta al Instituto de Deportes y Recreación de Medellín expresando su inconformidad al respecto.

Vista desde el centro del campo del Atanasio Girardot. - Foto: FIFA via Getty Images

“No puede ser que Nacional vaya a jugar su próximo partido de Copa Libertadores y coincida con que ese día haya concierto y se tenga que ir para otro estadio. Pongo de ejemplo al equipo de Medellín, pero pasa lo mismo en Bogotá, Cali o Barranquilla. Eso no puede estar pasando y el fútbol es primero en los estadios, así debe ser y desafortunadamente hay normas que no se están cumpliendo, les están dando prioridad a los conciertos y creo que eso le está haciendo mucho daño al fútbol”, argumentó el dirigente.

Además, mencionó el problema que esto genera en los calendarios de los torneos de Dimayor: “Aprieta los campeonatos porque tienen que aplazar partidos y ahí es donde se vuelve esa acumulación de fechas que produce lo que vivimos ahora, que el partido de la Selección Colombia coincidió con la final de la Liga”.

Finalmente, Jesurún planteó la posibilidad de que los equipos consideren la creación de sus propios estadios como solución a este problema. Aunque reconoce que esta es una idea ambiciosa y que actualmente los clubes no cuentan con los recursos económicos suficientes para llevarla a cabo, sugirió la opción de asociarse con empresas exitosas en la construcción y explotación de estadios, de manera que estos reviertan a los clubes después de un periodo de tiempo.

“Pero mientras tanto, que no nos ataquen, ni nos quiten el espectáculo. Es que no hay nada que genere más alegría que el fútbol en este país. Pero cada día nos ponen más obstáculos y eso no puede ser”, concluyó el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.