Ramón Jesurún negó que echarán a José Pékerman de la Selección Colombia y contó las razones reales de su salida

Desde 2016, Ramón Jesurún es el presidente de la Federación Colombiana de fútbol. Reemplazó a Luis Bedoya.

Fue dirigente de Dimayor y directivo del Junior. Es administrador de empresas de la Universidad del Norte de Barranquilla y tiene un posgrado en Administración y Economía en Estados Unidos en la Universidad de Pittsburgh, en 2004.

En su gestión, Colombia ha sido sede de la Copa América femenina, del sudamericano sub 20 masculino, será sede de la Copa Libertadores femenino y del Mundial sub 20 también de mujeres, entre otros eventos deportivos.

Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor, junto a Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol - Foto: Prensa Dimayor

El máximo dirigente del fútbol colombiano habló con César Augusto Londoño de Caracol Radio y el Diario AS sobre su balance al frente de la Federación colombiana de fútbol.

“Lo que pasa es que el aficionado y a veces la prensa, nos mide a nosotros solo por el ciclo deportivo. Y el papel de un dirigente es integral, la FCF es una empresa muy grande que no solo maneja los temas competitivos, siendo su principal función. Pero para que esos temas competitivos puedan ser realizables con éxito, necesitan una estructura empresarial que las respalde y esa es también responsabilidad del dirigente. En ese sentido, la FCF es una entidad sólida, que tiene salud financiera, que tiene unos programas visibles y otros no tan visibles que nos llenan de regocijo”, indicó Jesurún.

José Pekerman ya sabe lo que es dirigir en el Metropolitano de Barranquilla. - Foto: LatinContent via Getty Images

Uno de los temas más neurálgicos en la entrevista se dio al hablar de la Selección Colombia de mayores y la eliminación del mundial de Qatar que dejó fuera de su cargo a Reinaldo Rueda y que incluyó una dolorosa derrota 6 a 1 contra Ecuador.

“El informe de Rueda se resume en esto, los 7 partidos que inexplicablemente los jugadores regresaban a sus equipos y a los 3 días convertían goles. Pero es el juego, quiso la vida que sucediera, doloroso, pero las lágrimas ya se secaron porque no podemos quedarnos enterrados y estamos optimistas para que volvamos a tener este poderío que tuvimos los 8 años anteriores”, indicó Ramón sobre el entrenador vallecaucano.

La Selección Colombia quedó sexta en la tabla de posiciones de las eliminatorias a Qatar y se quedó sin mundial, detrás de Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador y Perú, con 5 partidos ganados, 8 empatados y 5 perdidos. 20 goles a favor y en contra 19. La tricolor no anotó en 7 juegos consecutivos.

“La eliminación de Qatar sin duda alguna fue muy dolorosa porque no lo merecíamos, futbolísticamente teníamos todo para llegar. Pero pasaron cosas insólitas durante estos cuatro años. La más grave de todas fue que durante 7 partidos no marcamos un gol. Lo más grave es que con un solo gol en cualquiera de esos juegos hubiéramos llegado al Mundial. Creo que es la eliminación más insólita de cualquier equipo en el mundo, uno solo que hubiéramos convertido nos hubiera llevado a Qatar. Pero el dolor que me causó eso me duró bastante tiempo y todavía me duele”, confesó.

Ramón Jesurún, presidente de la FCF. - Foto: LEÓN DARÍO PELÁEZ SÁNCHEZ

Con José Néstor Pékerman, la selección Colombia alcanzó el mundial de Brasil 2014 y Rusia 2018. Sin embargo, el argentino decidió dar un paso al costado tras su segunda copa del mundo.

“Es que Pékerman decidió irse, la gente no lo ha querido entender. Pékerman es el que dice ‘no quiero seguir’, si no quiere seguir, pues no sigue. Nunca le dijimos a Pékerman que no seguía. Después del Mundial hubo un receso, él tenía contrato hasta agosto y luego retomamos el tema cuando correspondía. Nos dijo en nuestra sala de juntas, ‘muchas gracias, he decidido no continuar con la Selección Colombia’, y no continuó”, señaló.

Jesurún también se refirió al actual timonel, quien estuvo con José Pékerman como parte de su equipo de entrenadores. En la era Lorenzo, los cafeteros han disputado 8 partidos, con 6 victorias y 2 empates y un rendimiento de 83 por ciento. Vienen de ganar 2 a 0 a Alemania de manera histórica para el país.

“Néstor encarna lo que pretendíamos nosotros luego de lo de Qatar. Una persona seria, buen ser humano, líder. De gran conocimiento del FPC por obvias razones. Con experiencia como número uno, tuvo experiencia en Mundial como jugador y DT por los procesos en Brasil y Rusia con nosotros y encarnaba lo que nosotros pretendíamos. En eso el Comité fue tajante y nos apoyó en que el hombre era Néstor Lorenzo”, finalizó con Caracol Radio y As el presidente de la Federación Colombiana de fútbol.