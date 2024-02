Cristiano Ronaldo estalló contra su hijo y le lanzó furioso regaño en público; todo quedó grabado

Cristiano Jr., ¿el heredero?

“Veremos si mi hijo llega a ser un gran jugador, aún no lo es. Soy duro con él. En ocasiones bebe Coca-Cola y Fanta, y come patatas fritas, y él sabe que no me gusta”, dijo en una entrevista en 2020, justo cuando Cris Jr. empezaba a hacer videos virales por sus partidos en la ‘Juve’.