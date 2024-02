Juan Carlos Osorio tuvo bochornosa polémica en Brasil; video de su ‘pelea’ con un hincha

Hace meses que no es escuchaba del técnico Juan Carlos Osorio, más o menos desde su arribo al Athletico Paranaense de Brasil al que arribó hacia principios de enero del año en curso, en medio de una transacción sorpresiva pues se mantenía, al parecer, con un gran momento en la excéntrica liga de Egipto.

Al ver la hinchada que no hubo una reprensión por parte del juez central sobre el entrenador, fueron ellos los que decidieron tomar justicia por propia mano y subieron el tono de los insultos hasta lograr un grito unisono en contra de Osorio: “hijo de put*, hijo de put*”.

Osorio salió a defenderse

Furioso por lo sucedido, en rueda de prensa en entrenador dio su versión de los hechos. Allí, se plantó en su defensa diciendo que sus actos habían sido respuesta a constantes ataques que vivió: “Yo no lo provoqué. Por lo contrario. Algunos me ofendieron e insultaron, entonces respondí”.

Golpeando la mesa en la que estaba compareciendo ante los medios de comunicación, agregó que con ese aficionado no habría tenido tal altercado si se hubiesen encontrado en otro espacio: “Estoy seguro que si me lo encontrara en la calle no haría eso, entonces ¿por qué tiene que ser así aquí?”.