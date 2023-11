Portazo en la cara a Juan Carlos Osorio: club de Argentina negó su llegada a dirigir

“Juan Carlos Osorio, el colombiano que dirigió a México en 2018, tuvo un contacto con el Mago Capria. El asesor deportivo escuchó al técnico, de último paso por Egipto. Pero la elección pasa por otro lado. Osorio no está empapado del fútbol argentino y por eso ya habría quedado descartado”, indica el diario.

“Sí, me gustaría (dirigir en Argentina). En el próximo proyecto que quiero estar, me encantaría que sea un fútbol muy competitivo y creo que es el más competitivo en Sudamérica. Me gusta el reto”, dijo durante el mundial de Catar en ESPN.