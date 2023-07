Reinaldo Rueda y Juan Carlos Osorio entran en carrera por dirigir esta selección rumbo al Mundial 2026

A pesar de que la última cita mundialista pasó hace apenas seis meses, todas las selecciones del mundo empiezan a pensar desde ya en las Eliminatorias que les permitan estar en la Copa del Mundo de 2026. Además, porque para la siguiente edición quedarse por fuera será un verdadero fracaso, dado que los cupos se ampliarán de 32 a 48, y así habrá más posibilidades para ir a la cita más importante del fútbol mundial.

Aunque no es habitual que vaya, el seleccionado de Honduras espera llegar a su cuarta participación en el torneo que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, donde podrían llegar a tener el apoyo de su público gracias a la cercanía geográfica. Para esto, estarían en la búsqueda de dos entrenadores colombianos con clasificaciones en sus hojas de vida, que les permitan lograr dicho anhelo.

Los nombres que hacen parte de la lista de candidatos son nada más y nada menos que los de Reinaldo Rueda y Juan Carlos Osorio, ambos con vasta experiencia dirigiendo seleciones. Según lo expuesto por el periodista del país centroamericano Gustavo Roca, el exentrenador de México en Rusia 2018 es quien pica en punta para quedarse en el cargo con el objetivo de llegar al Mundial 2026.

Según lo expuesto por el comunicador en mención, la “Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras ha comenzado a negociar con Juan Carlos Osorio, técnico colombiano que ahora mismo dirige al Zamalek de Egipto”. Además, relató que “hay dos detalles en la operación: el tema económico, donde el estratega está dispuesto a bajarse su sueldo, y la otra y quizá más importante es que Osorio quiere”.

No obstante, en caso de que Honduras no logre seducir a Osorio con su propuesta, quien aparece como segundo en la fila es Reinaldo Rueda, al que no parece llamarle la atención el llamado. Quien acabó el vínculo con Colombia tras no ir a Catar 2022 y que por el momento no se encuentra vinculado a ningún equipo, ya estuvo en la H entre 2006 y 2010, con un saldo de 53 partidos disputados.

Al parecer, Jorge Luis Pinto es otro de los nombres que han querido acercar a este seleccionado, pero “ha sido descartado y no entra en escena”. En Honduras también se ha oído de técnicos como Gustavo Alfaro y Ricardo Gareca, quienes también son estrategas de renombre en el ámbito latinoamericano, pero que por sus pretensiones económicas y otros factores, se hacen muy distantes.

Reinaldo Rueda suena en Colombia

Atlético Nacional dio a conocer este jueves, 6 de julio, que Paulo Autuori no continuaría como su entrenador. La razón para que el vínculo entre el brasileño y el club terminara, tuvo como razón fundamental “motivos personales”, aducidos por parte del entrenador. Sin embargo, en la afición quedó un mal sabor de boca y se llegó a pensar que su salida se dio tras la final perdida ante Millonarios.

De manera casi inmediata al anuncio del club, se empezaron a escuchar los primeros nombres que podrían llegar como reemplazos del saliente Autuori. Particularmente, las opciones que surgieron tienen que ver todas con el cuadro verde: dos ya estuvieron como entrenadores a cargo, mientras que uno fue jugador en su época y es ídolo para la hinchada que exigirá el mejor nombre.

Aunque son especulaciones en primera medida, los candidatos fueron: Leonel Álvarez, Reinaldo Rueda y Alejandro Restrepo. De los tres, el único que no ha tenido paso por el banquillo verde es el primero, los restantes dos ya tuvieron un ciclo, siendo el de más éxito con Rueda, quien fue el que brindó la oportunidad al club para terminar consagrándose en 2016 con la segunda Copa Libertadores en la historia.