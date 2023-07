Presidente de Nacional ventila los fichajes: dio su postura por la vuelta de Edwin Cardona

Atlético Nacional no acabó bien el primer semestre de 2023. Su dolorosa derrota ante Millonarios en la final del fútbol colombiano, además de la derrota en la última jornada de la fase de grupos de Copa Libertadores, hizo pensar en un mal ambiente en el equipo. Actualmente, los verdes no tienen competencia, pero de reojo ya ven las exigencias que les dará el segundo semestre.

Entre los retos más importantes estarán los octavos de final del certamen internacional, donde se enfrentarán a Racing de Argentina, luego del sorteo que se realizó este miércoles, 5 de julio. Será un choque sumamente importante para el equipo verdolaga, ya que espera seguir en carrera por intentar conquistar su tercera corona en la historia del torneo, luego de las logradas en 1989 y 2016.

Para analizar al rival argentino que tendrá Atlético Nacional en agosto próximo, fue invitado a Blu Radio el presidente del club, Mauricio Navarro, quien no se sintió confiado por el sorteo: “En 2018, los hinchas y nosotros nos frotamos las manos cuando nos tocó Tucumán y ellos nos eliminaron. Entonces sabemos que no hay rival fácil (...) Todavía tenemos el golpe de no haber ganado la final”.

Mauricio Navarro, presidente de Atlético Nacional - Foto: Captura Win Sports

Echando hacia atrás el historial, recordó que ante La Academia ya tuvieron una confrontación, precisamente en el torneo donde pudieron terminar conquistando la primera Copa Libertadores para su palmarés: “En el fútbol hay que seguir y hay un mañana, para nosotros es importante avanzar, lo hemos enfrentado antes, de hecho en la Copa Libertadores del 89 y en la misma instancia”.

Imagen de referencia del estadio Atanasio Girardot en medio de un clásico paisa. - Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Fuera de lo deportivo, el directivo se mostró molesto por no tener estadio para disputar los encuentros, luego de conocerse que el estadio Atanasio Girardot será usado en otro tipo de eventos: “Qué triste que de cuatro partidos en esta edición, dos jugamos fuera de casa (....) Nacional decidió que se le elevó a los abonados que no estuvieron en Melgar para este partido, pero cómo les decimos que se tienen que desplazar a Barranquilla o Pereira para entrar gratis”.

Para concluir, Navarro fue consultado por los fichajes para el verde: “Buscamos un centro delantero y un volante, en especial un volante que haga que el juego sea más del ADN de Nacional y tener mayor protagonismo en los partidos. Vamos a salir al mercado dentro de nuestras posibilidades, no vamos a buscar jugadores de 5 millones de dólares (...) Falta un poco en la generación y en la conclusión, lo tenemos claro y es lo que buscamos para ser competitivos”.

Precisamente, en esa lista de jugadores que se asocian al club hay un nombre que desde hace un tiempo, y por su pasado verde, llama la atención. Se trata de Edwin Cardona. Lastimosamente el presidente aterrizó la posibilidad muy pronto, afirmando que durante 2023 no parece ser su vuelta: “No es ninguna posibilidad. No lo hemos considerado ni por valores ni su presente. No está dentro de las posibilidades”.

Edwin Cardona recibe el abrazo de un hincha en plena cancha mientras jugaba con Nacional. - Foto: Getty Images

En su gira de medios de esta tarde, también habló con Caracol Radio y allí explicó la situación actual de Jarlan Barrera y Yerson Candelo, quienes no seguirían tampoco en la institución como parte de una restructuración: “Ellos están dentro del análisis. Lo de Jarlan es una aspiración muy lógica del jugador y su representante, quieren un equipo donde pueda jugar permanentemente y en Nacional no lo ha podido hacer”.

Finalmente, fue consultado por el bochornoso hecho de los cambios en la final de Millonarios, sobre esto dijo: “La primera paleta que muestra el árbitro es el 8 y Pabón asumió que salía él, pero no tenemos un 8, sino el 88. El buscaba un cambio entre Jefferson Duque y Brahian Palacio y fue el cuarto árbitro el que le dijo la posibilidad de penales, entonces el profe decidió cambiar el cambio, sólo él, nadie más no ningún jugador”.