Jarlan Barrera no es el único: Atlético Nacional piensa despachar a otro ‘peso pesado’ del camerino

Atlético Nacional le ha dado a Paulo Autuori la confianza de tomar decisiones luego de la final perdida el pasado 24 de junio en el estadio ‘El Campín’ de Bogotá.

Aunque un gran sector de la hinchada pedía la salida del cuerpo técnico, en la junta directiva le dieron el respaldo basados en el desempeño a nivel local e internacional, teniendo en cuenta que los verdolagas fueron, junto al Deportivo Pereira, los únicos clasificados a octavos de final en Copa Libertadores.

Hasta ahora el club antioqueño ha confirmado la salida de Francisco Da Costa, sin embargo, esa sería la despedida menos traumática de las que estarían por venir.

Atlético Nacional buscaba la estrella 18 en su palmarés - Foto: @nacionaloficial

Según conoció SEMANA, en Nacional existe la posibilidad de llegar a un acuerdo para la rescisión del contrato de Jarlan Barrera, gran señalado por la afición luego del penal errado en la tanda contra Millonarios. El ‘10′ considera que es momento de buscar nuevos horizontes y no se cierra a una negociación que le permita encontrar equipo sin necesidad de esperar que una oferta llene los intereses del club al que todavía pertenece por dos años más.

En principio se buscaba ubicarlo en otro lugar por la vía del préstamo o la compra de un porcentaje de sus derechos, pero no han llegado ofertas convincentes y ambas partes han tenido que contemplar otras opciones.

Jarlan Barrera pasó de héroe a villano en Atlético Nacional. - Foto: DIMAYOR

Yerson Candelo, otra posible salida

Pero Jarlan no es el único ‘peso pesado’ del camerino que podría salir en este mercado de pases, pues la junta directiva se ha sentado a revisar cada caso detenidamente.

SEMANA consultó el caso del volante vallecaucano y encontró que sí es cierto que se está analizando su continuidad para el próximo semestre, pero de momento no se ha tomado una decisión definitiva. Su contrato termina en diciembre de este año y, por lo tanto, se facilitaría la negociación en caso de acordar la rescisión bilateral.

Candelo fue titular en ambas finales y quedó retratado en el partido de vuelta como uno de esos jugadores que Paulo Autuori quería retirar del campo, pero se quedó por petición de sus compañeros, entre ellos Dorlan Pabón, otro de los experimentados.

Yerson Candelo, jugador de Atlético Nacional - Foto: NurPhoto via Getty Images

Cabe recordar que Dorlan renovó hace poco su vínculo con Atlético Nacional, hecho que descarta que pueda salir en este mercado de pases, al igual que Jefferson Duque, que cumplirá su contrato al menos hasta el mes de diciembre.

Sebastián Gómez, capitán del elenco paisa, es una de las piezas claves que contempla el cuerpo técnico, no obstante, podría salir si llega una oferta que colme las expectativas de la dirigencia. Este medio supo que hace poco Nacional recibió una oferta desde Brasil por Gómez, pero estaba muy por debajo de lo que se plantearían para desprenderse de uno de sus bastiones en el centro del campo.

En entrevista con SEMANA, antes de la final, el volante admitió que no podía asegurar su continuidad para el segundo semestre ante las opciones que se le han presentado en el exterior. “He pensado mucho en eso y se me salen las lágrimas. Yo sé que va a llegar el momento de despedirme de este gran amor. Me imagino eso y es muy teso para mí. Es que llevo toda la vida aquí, incluso estando en Leones pertenecía al verde”, dijo.

“También sé que si el equipo no consigue los resultados y quieren que me vaya, me voy. Doy el paso al costado cuando así lo quieran y vean que no estoy a la altura. Normalmente el agua sucia le cae a los técnicos y yo creo que la responsabilidad es de los jugadores y como líder la asumo”, finalizó.