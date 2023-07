Destapan la millonaria cifra que el Barcelona le debe a Lionel Messi; pagarán cuotas hasta 2025

Lionel Messi no volverá al Barcelona, pero no se desligará al menos hasta 2025. De acuerdo con las declaraciones del presidente Joan Laporta, el conjunto azulgrana debe una importante suma de dinero al astro argentino correspondiente a salarios atrasados que no le pagaron antes de su salida en verano de 2021.

“Lo que se le debe es lo del diferimiento de la masa salarial que se pactó con la anterior junta y que produce pagos pendientes que terminan en el 2025. Se le paga religiosamente”, dijo el presidente del Barça en entrevista con La Vanguardia.

Las declaraciones de Laporta reactivaron la polémica sobre el regreso fallido de Messi al club, que lo vio debutar como canterano en hace más de 15 años atrás. La posibilidad que se llegó a contemplar para su regreso implicaba una reducción considerable del salario que ganó hasta hace unos días en el PSG, algo a lo que el rosarino accedió sin desconocer la otra deuda de la que se conoció en las últimas horas.

“Teníamos pactado con La Liga, que para Messi dedicaríamos una parte de los recursos que tenemos. Dentro del plan de viabilidad estaba contemplado. Se lo comunicamos a Jorge Messi. Me dijo que Leo había pasado un año muy difícil en París y que quería menos presión”, dijo el máximo directivo azulgrana, revelando además que ya están trabajando en el partido de despedida.

Messi y Laporta durante la premiación de la Copa del Rey 2021. - Foto: Getty Images

Horas después de las palabras de Laporta, El Chiringuito reveló la cifra exacta que el Barcelona le debe a Messi y la cantidad de dinero que le debe pagar de aquí hasta mediados del 2025.

Dario Montero, periodista del programa español, aseguró que, al momento de la salida de Lionel, la deuda era de 48 millones de euros que se han ido disminuyendo en pagos semestrales de 6 millones, es decir, 12 millones de euros al año.

“En la pandemia, en marzo de 2020, se difirió el sueldo de Messi y varios jugadores de la plantilla para pagar a los empleados. A partir de que se le venció el contrato se le empezó a pagar el sueldo diferido. En lo que quedó firmado se acordó un pago de 6 millones de euros, dos veces al año”, aseguró Montero.

En ese orden de ideas y contando con que Laporta asegura haber pagado “religiosamente” cada euro de la deuda, en este punto el Barcelona todavía tendrá que pagar 24 millones a Messi, que se suman a los 50 por año que ganará en el Inter de Miami.

💰 LA DEUDA del BARÇA con MESSI💰



💸 48 millones de euros diferidos a pagar desde el verano de 2021.



📆 Un pago cada seis meses de seis millones hasta 2025.



Lo explica @DarioMonteroG en #ChiringuitoMessi. pic.twitter.com/S8WwAqzr3h — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 3, 2023

Este compromiso aparece en las cuentas del club que fueron acercadas a La Liga en el plan de viabilidad aprobado en el mes de junio, estrategia que, según el propio presidente, les permitió firmar a Ilkay Gündogan y traerá algunos refuerzos más pedidos por el cuerpo técnico de Xavi Hernández.

“Xavi entiende la situación del club. Le gustaría reforzar el centro del campo, pero sabe que algunas opciones son inviables y nos equivocaríamos”, aseguró Joan Laporta.

Joan Laporta da su discurso frente al senado del FC Barcelona. - Foto: Getty Images

Xavi espera una temporada de éxito en la Champions League. - Foto: Action Images via Reuters

Barcelona espera activar las ventas en este mercado de verano para hacer caja y poder invertir, sin embargo, no está dispuesto a desprenderse de sus grandes figuras. “Queremos que Ansu Fati continúe. Ha de ganarse la confianza de Xavi y cuando salga marcar la diferencia porque por talento puede hacerlo. Hay ofertas por Christensen, por Pedri, por Gavi, por Araújo, por Ter Stegen, por Ansu, por Raphinha, por Balde. Pero no somos un club vendedor”, declaró Laporta.

En ese sentido, queda claro que los azulgranas no harán grandes movimientos en este mercado y se ajustarán a las posibilidades que puedan llegar sin costos altos por el fichaje. Las prioridades ahora mismo son un volante de marca para reemplazar a Sergio Busquets y un lateral derecho puro que pelee por el puesto frente a Jules Koundé.