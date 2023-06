Sebastián Gómez y sus confesiones más íntimas en SEMANA: “La casa que le di a mi mamá fue gracias a Nacional”

SEMANA. ¿Por qué te enamoraste de Nacional?

Sebastián Gómez, capitán de Nacional. Yo empecé desde niño a jugar fútbol y mi familia es muy futbolera, hinchas de Nacional. El equipo que más ganaba y peleaba títulos. Cuando se me dio la oportunidad de ir a presentarme al equipo y quedé, empecé un proceso muy bonito. Me enamoré cuando Nacional hizo todo para que yo fuera profesional. Ellos me regalaban mercados para mi familia y para mí. Me daban los pasajes e ir a entrenar, la alimentación necesaria para un deportista. Fueron como mis papás y son mis papás. Ahí combiné ser hincha y jugar en el equipo de mis amores. No tiene precio.

SEMANA. Tras ganar la final con Tolima, usted dijo que Nacional le salvó la vida. ¿Por qué?

Sebastián Gómez, capitán de Nacional. Crecí en un barrio difícil, en el que muchos de los niños resultaban en caminos que no son. No mis amigos cercanos porque siempre nos encantó el fútbol y éramos muy sanos. Nacional me la salvó porque me dio la posibilidad de sacar a mi familia adelante, de ser alguien en la vida, cumplir mi sueño. Tener a mi familia bien. Sino fuera por el fútbol y por este equipo, estaría tal vez en otras cosas. Estoy desde los 14 años, hicieron parte de mi crecimiento.

Sebastián Gómez jugará su cuarta final con Atlético Nacional - Foto: @nacionaloficial

SEMANA. ¿Iba al estadio a alentar a Nacional?

Sebastián Gómez, capitán de Nacional. Entraba por listado con las inferiores. Era un parche ir a ver al equipo. Yo los veía y decía, “que rico estar ahí”. Pero nunca me imaginé que se me daría ser profesional y representar a Nacional. No por falta de fe o características, tal vez era como un sueño tan grande que lo veía inalcanzable.

SEMANA. Cuando le dicen: “bienvenido a Nacional”, ¿Cómo lo describe?

Sebastián Gómez, capitán de Nacional. Yo estaba en Leones, ya habíamos ascendido. El presidente de ese equipo que me recibió lesionado y creyó en mí, me dice que Nacional me quería tener. Yo estaba incrédulo, tenía miedo de quedarme como suplente por los jugadores de tanto recorrido. Él me anima, asumí el reto y en la última fecha jugamos contra el verde. Ahí me vio Autuori y a la semana me presenté al club. Reconocí a mis amigos del pasado. Llegué a prueba y el profe desde ese día hasta hoy me ha respaldado.

SEMANA. Autuori ha sido determinante en su camino. Incluso usted priorizó a Nacional por encima de muchas ofertas del fútbol internacional, para jugar en este equipo que hoy está en la final.

Sebastián Gómez, capitán de Nacional. Siento que le debo mucho a Nacional. La única manera de retribuirles todo es dándole títulos, alegrías o al menos dejándolo todo en cada partido. Sé que tengo que madurar como jugador, crecer. He sentido cuando es el momento de salir para seguir creciendo. Con el profe tenemos una amistad muy grande. Lo considero un sabio del fútbol, me enseña mucho. Lo respeto y admiro un montón. Me emociona que combina la vida con el fútbol y eso nos lo enseña.

Atlético Nacional busca la estrella 18 en su palmarés - Foto: @nacionaloficial

SEMANA. Hablemos del momento cuando le dan la banda de capitán.

Sebastián Gómez, capitán de Nacional. Autuori me la dio en un clásico. Yo le discutí porque había jugadores por encima de mí. Pero la decisión estaba tomada y esa confianza plena se la trato de devolver todos los días. Paulo fue el que me dio a conocer al fútbol internacional

SEMANA. ¿A qué jugador admiraba de Nacional?

Sebastián Gómez, capitán de Nacional. Siempre, y fue alguien que me ayudó un montón y me acogió cuando estando con la Sub 20, me ayudó en los entrenamientos como profesional, me servía de referente. Lo conocí como persona, me daba consejos. Recientemente conocí a David Ospina y sentí en él alguien muy valioso. No solo desde lo futbolista, sino de lo humano.

SEMANA. Usted dice mucho que Nacional es el mejor equipo no solo en títulos, sino en lo estructural. Siempre habla de no poner excusas. ¿Por qué esa premisa?

Sebastián Gómez, capitán de Nacional. Es un tema muy importante, siento que no hay excusa porque como jugador la actitud no es negociable, eso un hincha de Nacional no lo perdona. Nacional nos paga puntual, nos habilitó el centro de alto rendimiento, tenemos nuestra alimentación, todas las máquinas para gimnasio, grupo multidisciplinario 24/7. Nos hacen mejores jugadores. No hay excusa, porque sin conocer a los otros equipos, contamos con muchas herramientas. Como mínimo hay que darlo todo en cada partido, pelear títulos. Siento que este no es el partido de mi vida, porque me lo jugué llegando al equipo de mis amores. Es un duelo muy importante para nuestras carreras. Es de quedar en la historia.

Millonarios vs Nacional en la gran final de vuelta del fútbol colombiano - Foto: DIMAYOR

SEMANA. Quedar en la historia para bien o para mal...

Sebastián Gómez, capitán de Nacional. Así es. tenemos un grupo que quiere ganar, queremos darle la alegría a los hinchas, nuestras familias. Lo daremos todo porque se dé. Ganarla significaría mucho por esa rivalidad que se ha dado entre hinchas, ciudades y demás. Si no se da, que se queden tranquilos los que nos siguen porque pelearemos hasta el final con todo el corazón.

SEMANA. Con Nacional usted ha tocado las puertas de la Selección Colombia.

Sebastián Gómez, capitán de Nacional. Me motiva mucho eso. Porque para mí fue difícil operarme y pasar una etapa renunciando a la Selección, cuando me dio el covid. Fue un proceso muy teso. Me tenía que operar si o si el tobillo, porque sino mi carrera se acababa antes de lo que pensaba. Estaba con la pierna levantada, sin moverme, ver jugar a la Selección. Sentí tristeza, importencia, quería aportar.

SEMANA. Cómo fue eso de casi dejar el fútbol por la lesión...

Sebastián Gómez, capitán de Nacional. Venía cargando dolencias en el tobillo. Caminaba y se me doblaba el tobillo, parecía débil. Sino me operaba podía empeorar la lesión y hasta me sacaría del fútbol. Ahí puse una balanza, o la Selección que era lo presente en ese momento o alargar mi estadía en los convocados, quedar bien y pelear un puesto de nuevo. Es la decisión más difícil como profesional que he tomado hasta este momento.

SEMANA. Las ofertas no faltan para un jugador como usted. ¿Esta sería su última final de Liga con Nacional?

Sebastián Gómez, capitán de Nacional. He pensado mucho en eso y se me salen las lágrimas. Yo sé que va a llegar el momento de despedirme de este gran amor. Me imagino eso y es muy teso para mí. Es que llevo toda la vida aquí, incluso estando en Leones pertenecía al verde. Lo que tengo, la casa que le prometí a mi mamá se la di, gracias al club. Me levanto, miro al techo y digo esta casa es gracias a Nacional. Eso es impagable. Pienso en esta final y ya. También sé que si el equipo no consigue los resultados y quieren que me vaya, me voy. Doy el paso al costado cuando así lo quieran y vean que no estoy a la altura. Normalmente el agua sucia le cae a los técnicos y yo creo que la responsabilidad es de los jugadores y como líder la asumo.

SEMANA. Si se da, ¿este sería el título más importante de su vida?

Sebastián Gómez, capitán de Nacional. El título más importante fue ser alguien en la vida. En el fútbol, sería el más grande en el fútbol colombiano hasta lo que llevo de carrera.