Gamero vs. Autuori: en rueda de prensa hubo último ‘round’ antes de la gran final en Liga Betplay 2023-I

Menos de 24 horas separan a Millonarios y Atlético Nacional de la final de vuelta en el fútbol colombiano durante el primer semestre de 2023. En la previa del juego de este sábado, 24 de junio, Alberto Gamero y Paulo Autuori comparecieron ante los medios de comunicación en la rueda de prensa oficial.

“Habrá un partido como el de allá. No nos escondimos, ellos intentaron proponer, jugamos bien y mañana va a ser el mismo partido, un partido en donde el que menos cometa errores va a ser el campeón, el que trate e intente de hacer las cosas bien puede ser el campeón y nosotros tenemos esa idea, hacer un gol más que el oponente. Va a ser una gran final, porque se van a enfrentar dos grandes instituciones”, palpitó el estratega azul.

“Gran satisfacción. La vida tiene muchos tropiezos, pero siempre he sido fuerte, he sido valiente y hoy estoy en la dirección técnica porque el día a día lo vivo con felicidad. Esta oportunidad que me da Millonarios no la voy a olvidar. Me ha tocado estar cerquita a mi familia, que lo anhelaba y lo necesitaba. Es otra final que me tiene hoy feliz, porque veo a la gente también feliz y Dios quiera que le podamos dar esa satisfacción que todos quieren. Si me preguntan por mí, soy un hombre feliz”, sumó.

Alberto Gamero logró ser campeón como jugador y técnico de Millonarios en Copa. - Foto: Captura @Dimayor

Centrado en lo que puede mostrar Atlético Nacional, dijo: “El rival tendrá que hacer variantes. Nosotros entrenamos de acuerdo a lo que hemos visto de ellos y lo hemos hecho sin delantero, con uno o con dos. Vamos a tener movimientos diferentes, pero pensamos más en lo que podemos hacer nosotros, en atacar y en ver como vamos a defender cuando no tengamos la pelota”.

Por su lado, Autuori afirmó que la vuelta será algo muy parecido al 0-0 en Medellín: “Nosotros no trabajamos para un partido en especial. Tenemos un proyecto que es del club, no es mío y que yo respeto e intento seguir. Para mí va a ser igual. En esta clase de partidos el equilibrio es claro y esto ha pasado en los primeros 90 minutos. Fue un partido equilibrado y creo que no va a ser distinto mañana, solamente si pasa algo atípico”.

“Esperamos un partido complicado porque Millonarios es un excelente equipo, muy bien entrenado por Gamero, y seguramente va a pelear muchísimo; la necesidad de sacar un título es grande, y nosotros también queremos”, dijo, dando a entender la importancia de lograr consagrarse con la estrella.

Autuori busca ganar por primera vez una medalla de liga colombiana. - Foto: Dimayor

Dándole importancia a lo que representa el juego para el fútbol colombiano, aseguró que “por encima de todo que sea un partido de fútbol. Tenemos responsabilidad. Jugar fútbol con deportividad, respetando al rival siempre. Ojalá que al final del partido, el fútbol colombiano pueda salir vencedor también”.

Millonarios y Nacional contarán con los jugadores de Selección Colombia en la vuelta de la gran final. - Foto: Dimayor

Con la intención de no dejar que el juego pase hasta la tanda de penales, afirmó: “Creo que ambos quieren terminar el partido en los 90 minutos, pero lo lindo del fútbol es lo imponderable. Esto hace la pasión que se ve en el mundo. Vamos a trabajar cada lado con el objetivo de sacar adelante el partido y quedarnos con el título”.

Sobre la localía de Millonarios en Bogotá, dijo que debían alejarse de esa atmosfera que será completamente azul: “La atmósfera va a ser linda, seguramente, y esa reciprocidad entre jugadores e hinchas, que es algo bárbaro. Tenemos que trabajar muchísimo dentro de la cancha, con responsabilidad, para que al final del partido podamos tener un justo vencedor”.