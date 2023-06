Millonarios vs. Nacional: novedades y posibles alineaciones

Para la final de vuelta en el Nemesio Camacho El Campín entre Millonarios y Nacional, que se jugará desde las 7:00 de la noche de este sábado, 24 de junio, con el arbitraje de Carlos Betancur, los equipos quieren presentar sus mejores nóminas.

Para eso, Alberto Gamero y Paulo Autuori recuperan jugadores que estaban con la Selección Colombia.

Por ejemplo, el equipo embajador contará con el portero Álvaro Montero y el volante Óscar Cortés, en reemplazo de Juan Moreno y de Jader Valencia, respectivamente.

“Habrá un partido como el de allá. No nos escondimos, ellos intentaron proponer, jugamos bien y mañana va a ser el mismo partido, un partido en donde el que menos cometa errores va a ser el campeón, el que trate e intente de hacer las cosas bien puede ser el campeón y nosotros tenemos esa idea, hacer un gol más que el oponente. Va a ser una gran final porque se van a enfrentar dos grandes instituciones”, dijo Alberto Gamero, en la conferencia de prensa oficial.

La otra duda pasa por el medio campo, si mantener en la titular a Stiven Vega, como pasó en la ida del Atanasio Girardot, o por el contrario apostar al doble cinco, con Daniel Giraldo y Larry Váquez.

“Yo estoy mirando. Incluso hoy puse el tres con Larry, Stiven y Giraldo. Larry da salida, Vega da más orden. Tenemos nuestro trabajo de escoger y el que juegue sabe cómo lo tiene que hacer y enfrentar”, dijo sobre el posible 3 en la primera línea de volantes.

Entrenadores de Millonarios y Nacional, palpitaron la final vuelta en Bogotá. - Foto: Captura de pantalla: You Tube DIMAYOR, ruedas de prensa Millonarios y Nacional

Atlético Nacional llegó a la capital de la República este viernes -23 de junio- con todos los jugadores inscritos en Dimayor.

Autuori cuenta con el regreso del portero Kevin Mier, que ocuparía el lugar en la portería por Harlen ‘chipi chipi’ Castillo.

“Mismo partido, pero historia distinta. No me gustan mucho las comparaciones porque los momentos son distintos. Seguramente van a entrar personajes distintos como los que estaban con la Selección, por ejemplo. Y de nosotros, depende la estrategia… nosotros hemos variado porque yo creo en esto. No me gusta tocar una música solamente, es monótono. Esto hace parte de la estrategia, generar dudas en los rivales es importante. Quizá en este momento tú puedes sacar una ventaja, más aún en un partido que creo va a ser muy equilibrado”, dijo sobre los cambios en su equipo.

Además, podría jugar como no lo hizo de local con delanteros como Jefferson Duque y Tomás Ángel.

En la defensa, Cristian Castro Devenish podría ser la sorpresa y en el medio campo Jhon Solis.

“Los centrocampistas son siempre muy importantes en los equipos, en la fase de construcción y de creación, ahí logra llegar a la fase de finalización. La eficacia va a ser muy importante mañana porque en partidos como este no existen muchas oportunidades de goles. La eficacia es fundamental (....) Ambos equipos tienen jugadores excelentes en el medio campo y va a ser un sector crucial”, dijo Paulo Autuori, técnico de Nacional en la conferencia de prensa de Dimayor, previo a la final.

Jugadores de Millonarios en final de Liga BetPlay 2023-1 - Foto: Prensa Millonarios

Así las cosas, los equipos formarían de la siguiente manera

Millonarios: Álvaro Montero; Elvis Perlaza, Andrés Llinás, Jorge Arias, Omar Bertel; Stiven Vega (Larry Vásquez), Daniel Giraldo, Daniel Cataño, David Mackalister Silva, Óscar Cortés; Leonardo Castro.

DT: Alberto Gamero.

Nacional: Kevin Mier; Yerson Candelo, Felipe Aguirre, Cristian Zapata, Danovis Banguero; Sebastián Gomez, Nelson Deossa, Nelson Palacio; Dorlan Pabón, Tomás Ángel y Jefferson Duque.

DT: Paulo Autuori.

Nacional vs. Millonarios: finalísima del FPC en el 2023-I. - Foto: Dimayor

Millonarios vs. Atlético Nacional: canal y hora, para ver en vivo la gran final de la Liga BetPlay

Millonarios vs. Atlético Nacional

Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

Fecha y hora: Sábado 24 de junio de 2023 - 7:00 p. m. (hora local).

Canal de televisión: Win Sports+, Win Sports (transmisión radial) y Vix (Estados Unidos).