Polémica, rivalidad y mucha tensión: este es el ‘grupo de la muerte’ en los cuadrangulares de la Liga Betplay

Tras una última fecha que no generó grandes movimientos en el grupo de los ocho, la Liga Betplay 2024-I ya definió cómo se jugarán los cuadrangulares semifinales que inician este miércoles 1 de mayo.

“Cuando teníamos la necesidad de ganar, lo hicimos. A Millonarios lo daban por eliminado, es algo que no podemos esconder con un dedo. Nosotros también veíamos el panorama duro, pero en últimas fechas sacaron la casta, jerarquía. Hacer 18 puntos no era fácil. Me quedo con eso”, declaró Alberto Gamero tras golear a Boyacá Chicó en la fecha 19 (3-0).