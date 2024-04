Árbitros de Millonarios vs. Junior “se fueron a las manos”: nueva revelación agranda el escándalo

Lo que acaba de pasar en El Campin es increíble, los jugadores del Junior le entregan el balón al rival y se quedan quietos, no hubo gol porque Millonarios no definió bien pic.twitter.com/5E4e73EfeT

Junior levanta la voz

“Todo el plantel está acá presente por el motivo que todos vimos dentro del campo. Si queremos que nuestro fútbol mejore, muchas cosas tienen que mejorar”, señaló Moreno. “No queremos quitarle méritos a Millonarios, pero sí sentar un precedente de que un árbitro no nos puede decir dentro del terreno de juego que ellos no son profesionales y que él vio que era falta, pero no la quiso sancionar. Eso no puede seguir pasando si queremos dar un salto de calidad”, agregó.